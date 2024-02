HRABKO: Opozícia chce vtiahnuť ústavný súd do politických hier v NR SR

Bratislava 10. februára (Teraz.sk) – Opozícia sa ústavnou sťažnosťou podanou v súvislosti s novelou Trestného zákona snaží vtiahnuť Ústavný súd (ÚS) SR do parlamentných politických hier. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Reagoval tým na informácie poslankyne Márie Kolíkovej (SaS), podľa ktorej skupina opozičných poslancov namieta na ústavnom súde porušenie svojich práv a žiada zrušiť všetky doterajšie uznesenia Národnej rady SR prijaté pri schvaľovaní tejto legislatívy.Samotný súlad novely Trestného zákona s ústavou by podľa Hrabka ÚS SR mohol skúmať až potom, ako by bolo definitívne jasné v akej forme má novela platiť. A to podľa neho nastane až vtedy, keď prezidentka buď podpíše znenie novelizovaného zákona v schválenej forme, alebo ho vetuje a parlament o ňom definitívne rozhodne opätovným hlasovaním.Skupina opozičných poslancov však už predstihu namieta na ÚS SR porušenie svojich práv pri rokovaní o novele.konštatoval Hrabko. Hoci väčšina parlamentných vystúpení počas januárových obštrukcií pri rokovaní o skrátenom legislatívnom konaní o novele skutočne prebehla v réžii opozície, podľa Hrabka si vyššie zapojenie koaličných poslancov do debaty vynútiť nemôžu.upozornil.Prezidentka Zuzana Čaputová teraz podľa Hrabka môže schválenú novelu podpísať, vrátiť ju parlamentu s pripomienkami, alebo vrátiť parlamentu zákon ako celok. V prvom prípade parlament prerokuje pripomienky hlavy štátu, v druhom len rozhodne, či prelomí alebo neprelomí rozhodnutie prezidentky.odhaduje Hrabko.Európsky parlament na svojej stránke uverejnil termín eurovolieb, na Slovensku prebehnú v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie, teda o jedného europoslanca viac ako doteraz. Volebná účasť na Slovensku bola v roku 2014 13,05 percenta voličov, v roku 2019 stúpla na 22,74 percenta, stále však bola v únii najnižšia.reagoval Hrabko na otázku, či opäť očakáva, že ostaneme v otázke účasti na chvoste Európskej únie. Vyššiu voličskú účasť však budú podľa neho podporovať aj jednotlivé politické strany, lebo sa od nej bude odvíjať aj ich prípadný úspech alebo neúspech v európskych voľbách.upozornil Hrabko.