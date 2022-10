HRABKO: Opozičná strana chce vládu zmeniť, mimovládna v nej iba nie je

Bratislava 8. októbra (Teraz.sk) – Štandardná politika opozičnej strany smeruje k vystriedaniu vlády a uchopeniu moci do vlastných rúk. Ak politická strana nie je súčasťou vládneho kabinetu, ale takúto politiku nerobí, ide skôr o mimovládnu ako opozičnú stranu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Reagoval tým na vyhlásenie predsedu SaS Richarda Sulíka, podľa ktorého sa po neúspešnom pokuse odvolať z funkcie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) stáva SaSopozičnou stranou, rezignuje na návrat do vlády a je ochotná rokovať o predčasných voľbách.reagoval Hrabko.dodal.O reálnych pomeroch v Národnej rade (NR) SR podľa neho aktuálne svedčia najmä konkrétne hlasovania, od ktorých sa politická rétorika často odchyľuje. Za takúto rétoriku považoval Hrabko aj úvahy o návrate SaS do koalície, ak by bol Igor Matovič odvolaný.tvrdí Hrabko.upozornil.Naopak, realitou podľa neho je vymenovanie do funkcie nového ministra školstva v osobe Jána Horeckého, ktoré parlamentnému hlasovaniu o vyslovení nedôvery ministrovi financií časovo predchádzalo.konštatuje Hrabko.dodal.Aj keď sa zvyšovanie platov, ktoré v stredu (5.10.) schválil parlament, nebude týkať všetkých pracovníkov v rezorte zdravotníctva, podľa Hrabka vytvára predpoklady na prekonanie krízy, ktorá viedla k výpovediam viac ako dvoch tisícok lekárov.uzavrel Hrabko.