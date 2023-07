HRABKO: Orbán správne odhadol, že Aliancia sa zrejme do NRSR nedostane

Bratislava 29. júla (Teraz.sk) – Maďarský premiér Viktor Orbán správne odhadol, že menšinová strana Aliancia sa zrejme ani v týchto parlamentných voľbách do Národnej rady (NR) SR nedostane. Na margo kritických výrokov Viktora Orbána adresovaných politickej reprezentácii Maďarov na Slovensku to v TASR TV povedal publicista Juraj Hrabko.Orbán v Sedmohradsku 22. júla kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku za to, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. Situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť vHrabko reagoval, že politické strany reprezentujúce maďarskú menšinu sú veľmi úspešné na komunálnej úrovni, na celoštátnej im však dlhodobo chýba silný líder, ktorý by dokázal spojiť jednotlivé názorové prúdy.upozornil Hrabko.konštatuje Hrabko. Pred aktuálnymi voľbami Aliancia nedokázala udržať pod svojou strechou všetky názorové prúdy Maďarov na Slovensku, Most-Híd sa spojil so stranou Modrí Mikuláša Dzurindu a s vlastným projektom Maďarské fórum ide do volieb aj Zsolt Simon.Hoci Orbán predpokladá, že maďarská menšina reprezentuje na Slovensku desatinu voličov, podľa posledného sčítania ľudu sa čisto k maďarskej menšine hlási iba 7,75 percenta obyvateľov. Podľa Hrabka preto prekonanie päťpercentnej hranice pre vstup do parlamentu iba na základe hlasov voličov maďarskej národnosti nie je jednoduché a preferencie Aliancie sa vo väčšine prieskumov k postupovej hranici ani nepribližujú.konštatoval Hrabko.Na margo provokatívneho vyjadrenia Viktora Orbána o, Hrabko povedal, že maďarský premiér takéto výroky produkuje pravidelne a presne vie, aká negatívna bude reakcia susedných štátov.povedal Hrabko. Dodal, že hoci od Trianonskej zmluvy uplynulo už viac ako sto rokov, Maďari si traumu z nej ako politickú tému naďalej udržiavajúa nedokážu sa jej vzdať.Reakciu premiéra Ľudovíta Ódora a ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského na Orbánove výroky, teda predvolanie maďarského veľvyslanca Csabu Balogha, považuje Hrabko za správnu a primeranú.Na margo riešenia problému s výpoveďami pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb (APS) Hrabko povedal, že systémové riešenie v podobe zdravotníckej reformy prinesie zrejme až nová vláda po parlamentných voľbách.povedal Hrabko.Riešenie formou legislatívnej zmeny, ktorá by bola prijatá na mimoriadnej schôdzi parlamentu, považuje Hrabko za problematické, keďže parlament vláde dôveru nevyslovil. Minister Palkovič by preto musel ad hoc dohodnúť tak zvolanie schôdze, ako aj politickú podporu potrebnú na schválenie legislatívnych zmien.