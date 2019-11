HRABKO: Pellegriniho a Ficovi ľudia sa po voľbách môžu preskupiť

SNS, Most-Híd a opozícia

Ako sa podávajú kandidátne listiny?

-Do 1. decembra môžu strany podať kandidátne listiny a zaplatiť volebnú kauciu 17.000 eur. Ak na kandidátnej listine budú nejaké chyby, zapisovateľ ju vráti na doplnenie. Ak nie, dôjde k zaregistrovaniu kandidátnej listiny. Ale kto podá listinu po polnoci 1. decembra, na to sa už neprihliada. Je to ako keby ju ani nepodal.

-Zo zaregistrovanej kandidátnej listiny môžu strany až do termínu 48 hodín pred voľbami nejaké meno stiahnuť, prípadne sa kandidát môže vzdať sám, ale už nie je možné žiadne meno dopísať. Môže stiahnuť kandidatúru aj celá strana, ale príde o kauciu.

-Pod úplnosť podania kandidátnej listiny spadajú aj povinnosti vyplývajúce z nových volebných pravidiel. Strana musí predložiť menoslov členov strany a musí ich byť minimálne raz toľko, ako kandidátov. Ak bude na kandidátnej listine 150 mien, tak 300 členov.

-Ak strana prekročí päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu, postupujú tí kandidáti, ktorí získali viac ako tri percentá z preferenčných hlasov pridelených strane, do parlamentu prednostne, podľa poradia vytvoreného na základe počtu získaných preferenčných krúžkov. Ostatní postupujú podľa pôvodného poradia na kandidátnej listine.



Preloženie zákonov v prvom čítaní a prelomenie prezidentkinho veta

Bratislava 29. novembra (Teraz.sk) – Hodnotu politických špekulácií o tom, ktorí ľudia na kandidátnej listine Smeru-SD sú blízki Petrovi Pellegrinimu a ktorí Robertovi Ficovi, podľa publicistu Juraja Hrabka netreba preceňovať.povedal Hrabko v diskusii na Tablet.tv.Keďže jedenástkou na kandidátnej listine je Ľuboš Blaha, ktorý sa hlási skôr k predsedovi strany, je podľa neho možné, že šéf Úradu vlády Matúš Šutaj Eštok na desiatej pozícii by mohol mať bližšie k premiérovi.poznamenal Hrabko.Podstatné však podľa neho je, že napriek viditeľným rozporom medzi niektorým krokmi a názormi premiéra a predsedu strany, k vytvoreniu kandidátnej listiny dokázali prísť za zatvorenými dverami a konsenzuálne.povedal Hrabko.Bývalý podpredseda parlamentu za Smer-SD Martin Glváč, ktorý bol v poslednom čase pod tlakom kvôli svojej esemeskovej konverzácii s Marianom Kočnerom, sa rozhodol v týchto voľbách nekandidovať.reagoval Hrabko.Slovenská národná strana podľa neho napokon nedodržala zásadu, že na jej kandidátnej listine budú iba straníci. Posledné stopäťdesiate miesto totiž obsadil nestranícky nominant, primátor Popradu Anton Danko.povedal Hrabko.Väčší problém mal podľa neho s vytvorením kandidátnej listiny Most-Híd. Potom, ako Strana maďarskej komunity zamietla už vyrokovanú dohodu o spoločnom postupe, Most-Híd sa dohodol aspoň s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou, Rómskou iniciatívou Slovenska a stranou Šanca bývalého politika SDKÚ-DS Viliama Novotného.“ povedal Hrabko.Lídrom kandidátku Mosta-Híd bude minister dopravy Árpás Érsek, predseda Béla Bugár bude dvojkou.povedal Hrabko.Skupina opozičných strán v čase budovania kandidátok upriamila pozornosť voličov na svoju neschopnosť dohodnúť sa na spoločnom predvolebnom Bloku zmeny.pýta sa Hrabko.Dodal, že by lepšie, keby všetci rovno povedali, že pôjdu samostatne.poznamenal Hrabko.Dodal, že zatiaľ sa dokázalo dohodnúť len Progresívne Slovensko (PS) a SPOLU-občianska demokracia a obom sa to oplatilo.upozornil.SaS podľa Hrabka oslabil odchod časti poslancov na kandidátnu listinu Demokratickej strany a rozhodnutie Jany Kiššovej napokon vo voľbách vôbec nekandidovať.reaguje Hrabko.SaS neposilnil jej zakladajúci člen a kandidát na post prezidenta Robert Mistrík, ktorého podľa Richarda Sulíka znechutili nenaplnené sľuby iných opozičných strán pri rokovaní o Bloku zmeny.konštatuje Hrabko.Parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej a definitívne schválil 50 dňové moratórium na prieskumy verejnej mienky. A zároveň odsunul z aktuálnej schôdze poslanecké návrhy v prvom čítaní, prevažne opozičné, s odôvodnením, že by sa aj tak nestihli dorokovať. Žiadna ďalšia riadna schôdza NR SR, kde by sa o týchto návrhoch dalo rokovať, však už v tomto volebnom období plánovaná nie je. Opozícia protestuje a avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorú však môžu koaličné strany zablokovať neschválením jej programu.odpovedal Hrabko na otázku, či bude opozícia dávať návrhy na iniciovanie mimoriadnej schôdze opakovane, ak jej prvý návrh neuspeje.poznamenal Hrabko.Dodal, že podobne odstránila koaličná väčšina z parlamentu opozičné návrhy aj v čase vlády Ivety Radičovej.povedal Hrabko.Na druhej strane, parlamentu podľa neho, okrem politickej vôle koaličných poslancov, nič nebráni v tom, aby sa opozičným návrhom venoval.opýtal sa.Parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej a definitívne schválil 50 dňové moratórium na prieskumy verejnej mienky.povedal Hrabko s tým, že takýto výsledok hlasovania vyvolal špekulácie o tom, či je v parlamente vôbec dostatok hlasov na prelomenie veta. Na to už bolo treba hlasov 76. Napokon však proti názoru prezidentky hlasovalo až 80 poslancov.uzavrel Hrabko.