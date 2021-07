HRABKO: Politici nemali riešiť Lasicov pohreb, kým sa neopýtali rodiny

Bratislava 25. júla (TASR) – Politici vôbec nemali riešiť otázky, či má alebo nemá mať Milan Lasica štátny pohreb, prípadne či má byť vyhlásený štátny smútok pred tým, ako sa opýtali na názor jeho rodiny. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.zdôraznil Hrabko.Lasica podľa neho v priebehu svojho života vybudoval dielo, ktoré slovenskú kultúru výrazne ovplyvnilo.zdôraznil Hrabko.Dôvodov, prečo bol Milan Lasica pre Slovákov taký dôležitý, je podľa Hrabka mnoho.dodal Hrabko s tým, že vie pochopiť želanie rodiny nemať z pohrebu mediálnu a politickú udalosť.Rozhodnutie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) umožniť prítomnosť pri bohoslužbách pápeža Františka na jeho septembrovej návšteve Slovenska len zaočkovaným osobám vníma Hrabko ako možné porušenie ústavy.tvrdí Hrabko.Dodáva, že sa ťažko odhaduje, aká bude pandemická situácia v septembri a či pápež napokon reálne návštevu Slovenska absolvuje.povedal.tvrdí Hrabko, podľa ktorého sú v zahraničí rovnako akceptované aj osoby, ktoré covid-19 reálne prekonali, alebo majú absolvovaný aktuálny PCR test.upozorňuje.Na margo rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR, podľa ktorého je referendová otázka o skrátení volebného obdobia v rozpore s ústavou Hrabko povedal, že ho treba vziať na vedomie, aj sa podľa neho riadiť, ale on osobne ho rešpektovať nemôže. Podľa názoru Juraja Hrabka totiž ÚS SR de facto rozšíril doterajšie oblasti, v ktorých sa podľa ústavy referendum konať nesmie, čo je neprípustné.Hoci koaliční lídri naznačili ochotu upraviť ústavu tak, aby takéto referendum možné bolo, Hrabko to považuje za nepravdepodobné.pripomenul Hrabko.