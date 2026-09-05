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HRABKO: Politická debata o Vízii Slovensko 2040 sa líši od akademickej
Hrabko by pokladal za prekvapivé, ak by opozičné strany chválili vládu za iniciovanie prípravy vízie (správa, PODCAST, VIDEO).
Autor Teraz.sk
Bratislava 5. septembra (Teraz.sk) – Politická debata o budúcnosti Vízie Slovensko 2040, ktorú na podnet vlády vypracovala Slovenská akadémia vied (SAV), sa bude výrazne líšiť od tej akademickej. V TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko.
Počas šiestich mesiacov sa podľa informácií SAV na príprave Vízie Slovensko 2040 podieľalo viac ako 350 expertov z akademického a podnikateľského sektora, ako aj občianskej spoločnosti. Zatiaľ čo reakcie koaličných strán na jej zverejnenie sú skôr kladné, reakcie opozície sa od strany k strane líšia. „Je prirodzené, že politici majú iné záujmy ako akademická obec,“ reagoval Hrabko.
Za prekvapivé by pokladal, ak by opozičné strany chválili vládu za iniciovanie prípravy vízie. „Platí politické pravidlo, že keď vláda robí niečo dobre, treba mlčať,“ konštatoval.
V tomto zmysle považuje za korektný tak postoj KDH, ktoré sa z úcty k práci akademikov SAV zúčastnilo na konferencii o vízii, ako aj postoj Progresívneho Slovenska (PS). To ústami svojho predsedu Michala Šimečku komunikovalo, že by sa podpísalo pod mnohé z analýz, ktoré sú súčasťou vízie. V PS sú však presvedčení, že vízia ostane iba na papieri.
Hrabko pripomenul viaceré podobné vízie z minulosti, napríklad „Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 – Slovensko 2030“, ktorá bola prijatá počas vlády Igora Matoviča v roku 2021. Ak dnes SaS a Hnutie Slovensko označujú Víziu Slovensko 2040 za divadlo, mali by podľa Hrabka priznať, že v roku 2021 hrali podobné divadlo oni. „Všetci vieme, kde sú problémy, ale tieto problémy nemôžu riešiť akademici. Môžu prísť s námetmi,“ poznamenal Hrabko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Politické riešenia konkrétnych problémov budú podľa neho iné ako akademické a osobne nepredpokladá, že aktuálna Vízia Slovensko 2040 bude mať na tieto politické rozhodnutia veľký vplyv.
Prezident SR Peter Pellegrini vyjadril v stredu 2. septembra plnú solidaritu s Nemeckom v súvislosti s augustovým incidentom s dronmi na letisku Lipsko/Halle, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Napísal to v príspevku na sociálnej sieti X. „Toto vyjadrenie pána prezidenta sedí. Má úplnú pravdu v tom, že útok na Nemecko je útokom na celú Úniu, teda aj útokom na Slovensko. Preto aj tie reakcie boli také, aké boli,“ pripomenul Hrabko vyjadrenia ostatných európskych štátnikov.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom prostredníctvom PODCASTU:
Ďalšia schôdza Národnej rady (NR) SR sa začne 15. septembra, teda podľa schváleného harmonogramu. Prioritou budú vládne návrhy. Pri ich schvaľovaní sa v rámci koalície neočakáva žiadny problém a mali by prejsť. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) po pondelkovom (31. augusta) stretnutí v NR SR, na ktorom sa zúčastnili šéfovia koaličných klubov, podpredsedovia parlamentu za koaličné strany aj zástupca za nezaradených poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnej Strane vidieka.
Hrabko si toto vyjadrenie vysvetľuje tak, že na koaličnej rade mohlo prísť k dohode s SNS, že nebude blokovať otvorenie schôdze. „To znamená, že koalícia sa dohodla na tom, že schôdzu otvorí a čo bude ďalej, nevie nikto,“ pripomenul Hrabko aktuálne spory vo vnútri vládnej koalície.
Počas šiestich mesiacov sa podľa informácií SAV na príprave Vízie Slovensko 2040 podieľalo viac ako 350 expertov z akademického a podnikateľského sektora, ako aj občianskej spoločnosti. Zatiaľ čo reakcie koaličných strán na jej zverejnenie sú skôr kladné, reakcie opozície sa od strany k strane líšia. „Je prirodzené, že politici majú iné záujmy ako akademická obec,“ reagoval Hrabko.
Za prekvapivé by pokladal, ak by opozičné strany chválili vládu za iniciovanie prípravy vízie. „Platí politické pravidlo, že keď vláda robí niečo dobre, treba mlčať,“ konštatoval.
V tomto zmysle považuje za korektný tak postoj KDH, ktoré sa z úcty k práci akademikov SAV zúčastnilo na konferencii o vízii, ako aj postoj Progresívneho Slovenska (PS). To ústami svojho predsedu Michala Šimečku komunikovalo, že by sa podpísalo pod mnohé z analýz, ktoré sú súčasťou vízie. V PS sú však presvedčení, že vízia ostane iba na papieri.
Hrabko pripomenul viaceré podobné vízie z minulosti, napríklad „Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 – Slovensko 2030“, ktorá bola prijatá počas vlády Igora Matoviča v roku 2021. Ak dnes SaS a Hnutie Slovensko označujú Víziu Slovensko 2040 za divadlo, mali by podľa Hrabka priznať, že v roku 2021 hrali podobné divadlo oni. „Všetci vieme, kde sú problémy, ale tieto problémy nemôžu riešiť akademici. Môžu prísť s námetmi,“ poznamenal Hrabko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Politické riešenia konkrétnych problémov budú podľa neho iné ako akademické a osobne nepredpokladá, že aktuálna Vízia Slovensko 2040 bude mať na tieto politické rozhodnutia veľký vplyv.
Prezident SR Peter Pellegrini vyjadril v stredu 2. septembra plnú solidaritu s Nemeckom v súvislosti s augustovým incidentom s dronmi na letisku Lipsko/Halle, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Napísal to v príspevku na sociálnej sieti X. „Toto vyjadrenie pána prezidenta sedí. Má úplnú pravdu v tom, že útok na Nemecko je útokom na celú Úniu, teda aj útokom na Slovensko. Preto aj tie reakcie boli také, aké boli,“ pripomenul Hrabko vyjadrenia ostatných európskych štátnikov.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom prostredníctvom PODCASTU:
Ďalšia schôdza Národnej rady (NR) SR sa začne 15. septembra, teda podľa schváleného harmonogramu. Prioritou budú vládne návrhy. Pri ich schvaľovaní sa v rámci koalície neočakáva žiadny problém a mali by prejsť. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) po pondelkovom (31. augusta) stretnutí v NR SR, na ktorom sa zúčastnili šéfovia koaličných klubov, podpredsedovia parlamentu za koaličné strany aj zástupca za nezaradených poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnej Strane vidieka.
Hrabko si toto vyjadrenie vysvetľuje tak, že na koaličnej rade mohlo prísť k dohode s SNS, že nebude blokovať otvorenie schôdze. „To znamená, že koalícia sa dohodla na tom, že schôdzu otvorí a čo bude ďalej, nevie nikto,“ pripomenul Hrabko aktuálne spory vo vnútri vládnej koalície.