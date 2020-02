HRABKO: Politika sa zvlčila, strany nebudú rešpektovať ani moratórium

Bratislava 26. februára (Teraz.sk) – Rozmach nových spôsobov komunikácie, najmä na internete a sociálnych sieťach, ale aj neprehľadnosť a ťažká prognózovateľnosť výsledkov súboja o voličské hlasy, podľa publicistu Juraja Hrabka dotlačila politických aktérov k prekračovaniu doteraz obvyklých hraníc. „Tieto voľby sú tak nevyspytateľné, ako ešte asi žiadne neboli. Je veľké množstvo strán, ktoré oscilujú okolo hranice zvoliteľnosti. Politika sa zvlčila, to sa dá povedať vo všeobecnosti,“ povedal Hrabko na margo predvolebnej kampane v diskusii na Tablet.tv.



Špecifikom aktuálnej kampane je veľké množstvo negatívnych statusov, videí a animácií, ktoré na svojich oponentov koaličné aj opozičné strany šíria po sociálnych sieťach. „Aj toto je súčasťou predvolebnej kampane a zrejme to má úspech. Ak to je sledované, dotyčnú stranu to iba nabudí, aby v kampani týmto štýlom pokračovala,“ poznamenal Hrabko.



Negatívnu kampaň na sociálnych sieťach podľa jeho odhadu nezastaví ani predvolebné moratórium, ktoré sa začína vo štvrtok 27. februára ráno. „V čase veľkého používania a aj zneužívania sociálnych sietí, bude podľa mňa na sociálnych sieťach prebiehať volebný zápas ešte aj počas volebného dňa a žiadne moratórium tam reálne nebude. Tak to aspoň odhadujem ja,“ povedal. „Ak nemáte možnosť účinne uplatniť moratórium, tak nemá zmysel. A to sa na sociálnych sieťach nedá. Aj prieskum (slovenských volebných preferencií) bol v Čechách zverejnený, hoci na Slovensku oficiálne platí zákaz zverejňovať prieskumy,“ upozornil Hrabko.



Hoci na Slovensku platí zákaz zverejňovať prieskumy dva týždne pred voľbami, dve agentúry sa zákon rozhodli obísť tým, že si prieskum nechajú zaplatiť od tisícok drobných objednávateľov a zodpovednosť za jeho prípadné šírenie v čase moratória nechajú na nich. Na otázku, či takto nie sú znevýhodnené iné agentúry, ktoré sa rozhodli plne rešpektovať aj zmysel zákona, nie iba jeho presné znenie, a nehľadať právnické kľučky ako ho obísť, Hrabko povedal, že ak je po niečom dopyt, trh si už spôsob realizácie nájde. „Pokiaľ budú mať objednávku, môžu to robiť pri budúcich voľbách všetci,“ dodal.







Väčší zmysel ako precizovanie zákazu zverejňovania prieskumov v zákone má podľa neho debata o regulácii a kontrole prieskumov ako takých.



Obídením zmyslu zákona, aj keď legálnym, je však podľa neho aj vytváranie tzv. volebných strán. Na kandidátnej listine takejto strany v skutočnosti figurujú zástupcovia ľubovoľného množstva iných politických subjektov, ale na vstup do Národnej rady (NR) SR jej stačí prekročiť päťpercentný prah. Formálna dvojkoalícia však potrebuje na vstup do parlamentu až sedem percent. Rozhodnutím rešpektovať nie iba literu, ale aj ducha zákona si tak podľa neho výrazne sťažila možnosť postupu do parlamentu koalícia Progresívne Slovensko/SPOLU.



Na druhej strane, táto koalícia spolu s ďalšími opozičnými stranami zasa podľa Hrabka prekročila hranice slušnosti organizovaním kontaktných protidemonštrácií na predvolebných zhromaždeniach kotlebovcov. „Je to neslušné, napadať mítingy, ktoré si zvolala iné strana. Teraz to hovorím vo všeobecnosti. Myslím si, že to nebolo ani produktívne a strán, ktoré takto vystupovali, sa to dotkne skôr negatívne,“ poznamenal Hrabko.





Mimoriadna schôdza parlamentu

Súčasťou predvolebnej kampane sa podľa neho de facto stala aj posledná schôdza parlamentu v tomto volebnom období. „Je to pokus zasiahnuť do kampane, ale nie je to pokus nelegitímny ani nelegálny. To, čo sa schváli a to, ako sa správajú poslanci, to všetko si voliči môžu vyhodnotiť a zohľadniť za plentou vo volebnej miestnosti,“ poznamenal Hrabko.



Voľby podľa neho môžu priniesť aj ťažko predvídateľné scenáre. „Tri veci sa zdajú isté. A to, že budeme mať takých politikov, akých si zvolíme, že zrejme vznikne koaličná vláda a nie vláda jednej strany a že dobre už bolo. Ale povedať, kto s kým, ako a za akých okolností, teraz naozaj neviem,“ uzavrel Hrabko.