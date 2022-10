HRABKO: Predčasné voľby by boli reálne len s podporou SaS a Sme rodina

Bratislava 15. októbra (Teraz.sk) – Skrátenie aktuálneho volebného obdobia hlasovaním v parlamente by bolo reálne až vtedy, keď by sa preň rozhodla aj SaS a hnutie Sme rodina. Po zverejnení stanovísk oboch strán k podpore potrebnej ústavnej zmeny, sa šanca na takéto riešenie politickej krízy v aktuálnom čase výrazne znížila. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Keďže jednoznačne proti predčasným voľbám sa v NR SR vyslovilo iba hnutie OĽANO a Za ľudí, teoreticky by sa podľa Hrabka potrebných 90 hlasov nájsť mohlo, ale len za predpokladu podpory všetkých ostatných parlamentných strán, aj väčšiny nezávislých poslancov.Hnutie Sme rodina sa rozhodlo, s odvolaním sa na veto OĽANO, stiahnuť z parlamentu svoj návrh novely ústavy, ktorý by skrátenie volebného obdobia umožňoval. Je však ochotné podporiť v druhom čítaní obdobný návrh nezávislého poslanca Tomáša Tarabu. Za tento návrh zasa nechce hlasovať SaS.dodáva.V tejto situácii považuje Hrabko za najrozumnejšie o Tarabovom návrhu na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu vôbec nehlasovať a odložiť rokovanie na niektorú z nasledujúcich schôdzí Národnej rady SR.dodal.Hrabko v parlamente očakáva ťažko predvídateľný a premenlivý vývoj.upozornil.Príkladom môže byť podľa Hrabka neochota parlamentu schváliť vláde požadované zvýšenie tohoročného rozpočtu o 1,5 miliardy eur.povedal Hrabko. Vládna koalícia má teraz podľa neho dve možnosti.dodal.Ústavný súd (ÚS) SR posúdi ústavnosť tzv. protiinflačného balíčka. Prezidentka SR Zuzana Čaputová na ÚS napadla niektoré časti protiinflačného balíčka a súd na stredajšom (12.10.) zasadnutí pléna prijal jej podnet na ďalšie konanie v celom rozsahu.reagoval Hrabko. Predbežným opatrením by ÚS mohol pozastaviť účinnosť legislatívy až do definitívneho rozhodnutia v merite veci.