HRABKO: Predčasné voľby by mohli byť do leta

Bratislava 17. decembra (Teraz.sk) – Predčasné parlamentné voľby by mohli prebehnúť ešte pred letom budúceho roka, podmienkou však je zodpovedajúci legislatívny postup parlamentu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Dodal, že zodpovednosť za výkonnú moc preberá prezidentka Zuzana Čaputová, predčasné voľby však sama umožniť nedokáže.povedal Hrabko.Osobne si nevie predstaviť, že by vláda Eduarda Hegera bez dôvery ľudí a parlamentu vládla až do jari budúceho roka. Pripomenul, že proti vysloveniu nedôvery tomuto kabinetu sa v parlamente postavilo iba 20 poslancov, zástupcovia vládnej strany OĽANO sa hlasovania nezúčastnili.Scenár novej vlády s podporou novej parlamentnej väčšiny Hrabko nepokladá za realistický.povedal Hrabko.Pokiaľ sa poslanci nedokážu dohodnúť na predčasných voľbách, Hrabko očakáva nástup úradníckej vlády.poznamenal.Rozhodnutie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) podať demisiu, ktoré si priamo v prezidentskom paláci rozmyslel, považuje Hrabko za zbytočnú politickú hru. Skutočnosť, že za vládu, ktorá začínala s ústavnou väčšinou, hlasovalo iba 20 poslancov, je podľa neho dôkazom nezvládnutia moci. K predčasným voľbám by však podľa neho mohla Slovensko priviesť aj táto vláda v jej aktuálnom zložení.konštatoval Hrabko. Dodal, že prezidentka nemusela konať tak rýchlo, ako konala, čím by dala poslancom trochu času na to, aby opadli emócie.konštatoval Hrabko.