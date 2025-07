HRABKO: Premiér, čo by sám dlhodobo blokoval celú EÚ,sa ešte nenarodil

Bratislava 26. júla (Teraz.sk) – Predseda vlády, ktorý by sám dlhodobo vetoval rozhodnutie všetkých ostatných členských štátov Európskej únie, sa ešte nenarodil. Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) pri rokovaniach o protiruských sankciách, aby získal od Európskej komisie garancie pomoci pri riešení definitívneho odstrihnutia Slovenska od ruského plynu, ale napokon, podľa očakávaní, schválenie 18. balíčka protiruských sankcií umožnil. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Pri svojej zdržiavacej taktike podľa Hrabka premiér využil aj kritické vyhlásenia slovenskej opozície, ktorej umožnil vopred zaujať stanovisko k listu predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej s ponukou garancií.upozornil Hrabko.Dodal, že poďakovanie nemeckého kancelára Friedricha Merza Slovensku za podporu sankčného balíčka a prísľub pomoci pri riešení otázky plynu hodnotí ako veľmi slušné a kultivované vyjadrenie.povedal Hrabko.Strata možnosti nakupovať ruský plyn podľa neho Slovensko ekonomicky poškodí, je to však realita, ktorú spôsobil ruský útok na Ukrajinu a nám neostáva nič iné, iba ju akceptovať.povedal Hrabko.Situácia by sa podľa neho zmenila, ak by sa ešte pred plánovaným definitívnym odstrihnutím Európy od ruského plynu v roku 2028 podarilo konflikt na Ukrajine ukončiť.upozornil.Samotné sankčné balíčky podľa Hrabka nemajú takú silu, aby Rusko prinútili vojenskú konfrontáciu ukončiť.konštatoval.Na septembrovej schôdzi by mal parlament hlasovať aj o novele ústavy. Podľa Hrabka sa v tejto chvíli nedá odhadnúť, či na jej schválenie bude k dispozícii dostatok hlasov. Ak nie, nevylučuje scenár, pri ktorom by sa hlasovanie znovu odložilo na neskôr.Hoci sa Hlasu-SD nepodarilo presadiť pozmeňujúci návrh, aby sa z ústavy vypustila veta, podľa ktorej je celé Slovensko jedným volebným obvodom, ambície presadiť túto zmenu v budúcnosti sa nevzdáva.povedal v júlovom rozhovore pre TASR predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD).Hoci by takáto zmena bola podľa Hrabka pre občanov prospešná, šance na zvýšenie počtu volebných obvodov v tomto volebnom období sú podľa neho minimálne.Kandidátkou na post predsedníčky parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) bola, je a bude Mária Kolíková (SaS). Vyhlásila to 18. júla opozičná strana SaS v reakcii na dohodu v koalícii o podpore kandidátov opozície na predsedov výborov, ak nepôjde o tých, ktorých už parlament odvolal.reagoval Hrabko. Pani Kolíková totiž nespĺňa podmienku koalície, aby na uprázdnené posty nekandidovali poslanci, ktorých už parlament z týchto funkcií odvolal.