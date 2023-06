HRABKO: Premiér Ódor hľadá konsenzus kvôli kontinuite v budúcnosti

Bratislava 3. júna (Teraz.sk) – Premiér Ódor na vládnutie nepotrebuje nevyhnutne podporu politických strán zastúpených v parlamente. Na stretnutiach s politickými lídrami však hľadá konsenzus na politických krokoch, ktoré by mohli mať kontinuitu aj po parlamentných voľbách. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Úradnícka vláda vznikla na základe poverenia prezidentkou Zuzanou Čaputovou a vládnuť môže aj bez dôvery parlamentu. Ak ale nemajú byť rozhodnutia a kroky kabinetu Ľudovíta Ódora po voľbách negované novou vládou, podľa Hrabka je rozumné vopred ich konzultovať so stranami, ktoré majú šancu v budúcom parlamente byť.konštatoval Hrabko. Za rovnako dôležitú tému považuje eurofondy a kroky, ktoré znížia stratu v dôsledku ich nedočerpania.povedal Hrabko.Na margo garancií férových a spravodlivých volieb Hrabko povedal, že právna úprava dnes umožňuje politickým stranám nominovať svojich členov do volebných komisií, fotiť si jednotlivé zápisnice a vytvárať tak účinnú krížovú kontrolu.povedal.Na margo spojenia strany Modrí-ES Mikuláša Dzurindu s Mostom-Híd 2023 Hrabko povedal, že obidva subjekty zvýšili svoje šance.konštatoval Hrabko s tým, že strany majú stále priestor rokovať aj o spolupráci s ďalšími politickými subjektami.Konferencia Globsec za účasti viacerých hláv štátov podľa Hrabka priniesla Bratislave množstvo publicity vo významných svetových médiách. Veľký politický význam má podľa neho aj stretnite slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.konštatoval Hrabko.