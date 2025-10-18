< sekcia Import
HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte
Podľa Hrabka je pre koalíciu výhodné schváliť štátny rozpočet ešte pred koncom novembra, kedy by už museli pri skladbe rozpočtu zohľadniť aj zákon o dlhovej brzde (správa, PODCAST, VIDEO).
Bratislava 18. októbra (Teraz.sk) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) na pracovnom sneme strany v sobotu 11. októbra spomínal tému predčasných volieb najmä kvôli hlasovaniu o rozpočte. Víziu stabilnej vlády až do riadneho konca volebného obdobia totiž spojil s podmienkou splnenia základného predpokladu pre takýto scenár, ktorým je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Podľa Hrabka predseda vlády využil tému predčasných volieb na to, aby vyslal odkaz do koaličných radov, že akceptovateľné môžu byť už iba kozmetické zmeny v rozpočte. „Už veľmi nevymýšľajte, lebo to môže skončiť aj inak, ako si teraz myslíte. A čo sa týka predčasných volieb, to bola iba taká udička, účelom bolo odkloniť pozornosť,“ odhaduje publicista. Dodáva, že v takom prípade to účel splnilo, keďže sa premiér s touto témou dostal opäť na niekoľko dní na stránky médií.
Prezident SR Peter Pellegrini v TA3 12. októbra uviedol, že je pripravený podpísať zákon o štátnom rozpočte na budúci rok, ak v ňom nebudú výrazné zmeny oproti pôvodnému návrhu. Na rozdiel od jeho postupu v prípade schvaľovania zákona o konsolidácii, tentokrát prezident neavizuje pred podpisom zákona konzultáciu s premiérom, ani ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). „Pochybujem, že sa pri stretnutí ku konsolidačnému balíčku nerozprávali aj o rozpočte. Takže debatu o rozpočte už majú zrejme za sebou,“ poznamenal Hrabko.
Dodal, že v novodobej histórii Slovenska sa ešte nestalo, že by prezident nepodpísal zákon o štátnom rozpočte. Žiadna hlava štátu totiž podľa Hrabka nechcela niesť politické náklady v prípade, že by toto rozhodnutie v konečnom dôsledku viedlo až k rozpočtovému provizóriu.
Podľa Hrabka je pre koalíciu výhodné schváliť štátny rozpočet ešte pred koncom novembra, kedy by už museli pri skladbe rozpočtu zohľadniť aj zákon o dlhovej brzde. „Poviem to podmieňovacím spôsobom, vtedy už by mal nastúpiť zákon dlhovej brzde a vláda by musela pripraviť vyrovnaný rozpočet,“ pripomenul.
Na rozdiel od prezidenta, ktorý avizuje, že rozpočet, ak sa nebude jeho schválené znenie príliš líšiť od návrhu, zrejme podpíše, opozičné parlamentné strany vopred avizovali, že ho nepodporia. „Nepokladám to za veľmi šťastné, mohli to urobiť aj iným spôsobom,“ reagoval Hrabko. Ak totiž vopred avizovali, že v žiadnom prípade návrh zákona nepodporia a ich postoj je vopred jasný, legitimizovali tým podľa neho rozhodnutie koalície rozpravu urýchliť a rokovať aj v nočných hodinách.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič kritizoval návrh zakázať používanie vizuálnych pomôcok v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR. Označil to za šikanóznu praktiku. Koalícia chce tento návrh presadiť v novele zákona o rokovacom poriadku NR SR, ktorú má definitívne prebrať na aktuálnej schôdzi. „Toto nie je šikanózny návrh, ako hovorí Igor Matovič. Ale súvisí to s obmedzovaním slobody prejavu,“ reagoval Hrabko. Právo na slobodu prejavu sa podľa neho nevzťahuje len na ústny alebo písomný prejav, ale aj na prejav obrazom. „Podľa mňa je to protiústavný návrh,“ povedal Hrabko s tým, že v prípade schválenia novely rokovacieho poriadku v tomto znení môže byť poslednou inštanciou, ktorá o nej rozhodne, ústavný súd.
