HRABKO: Prezidentka nespomenula výmenu premiéra ani návštevu pápeža

Bratislava 2. októbra (Teraz.sk) – Správa prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky akcentovala témy, ktoré si ako kľúčové vybrala samotná hlava štátu, nespĺňala však štandardy, aké by správa o stave krajiny a závažných politických otázkach spĺňať mala. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.povedal Hrabko.Od správy o stave republiky by očakával, že bude obsahovať stanoviská k závažným politickým udalostiam, ktoré sa udiali od posledného takéhoto vystúpenia hlavy štátu v parlamente.tvrdí Hrabko.V priebehu tohto týždňa sa prezidentka stretla s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), aj lídrom Smeru-SD Robertom Ficom a predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim.komentoval Hrabko zloženie pozvaných. Opozíciu podľa neho reprezentoval predseda najsilnejšej parlamentnej opozičnej strany Fico, aj líder aktuálne preferenčne najsilnejšej strany Pellegrini.odhadol Hrabko.Na margo prísľubu Borisa Kollára podporiť doplnenie ústavy o možnosť skrátiť volebné obdobie referendom alebo ústavným zákonom, Hrabko poznamenal, že vypísanie predčasných volieb by bolo prehrou koalície. Na druhej strane, ústava sa dá zmeniť aj tak, že budú zmeny v praxi platiť až pre nasledujúci parlament.povedal Hrabko.Hoci vláda schválila reformu zdravotníctva, ktorá by mala od roku 2024 zásadným spôsobom zmeniť fungovanie nemocníc, podľa Hrabka je to skôr ďalšia etapa diskusie o reforme, než jej reálny začiatok.upozornil Hrabko.konštatoval Hrabko.uzavrel.