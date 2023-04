HRABKO: Prezidentka sa k opätovnej kandidatúre vôbec vyjadrovať nemusí

Bratislava 1. apríl (Teraz.sk) – Prezidentku Zuzanu Čaputovú nič nenúti k tomu, aby sa v najbližších týždňoch vyjadrovala k svojej opätovnej kandidatúre, naopak, v jej záujme je zverejniť svoje rozhodnutie až po tom, čo na jeseň vymenuje novú vládu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Momentálne sú podľa neho hlavnou politickou prioritou predčasné parlamentné voľby a kľúčovou úlohou prezidentky je svojou nadstraníckou autoritou garantovať činnosť dočasného kabinetu.upozornil Hrabko.Po zverejnení rozhodnutia sa z prezidentky stane zároveň aj kandidátka na prezidentku, ktorá bude súčasťou neoficiálnej fázy predvolebnej kampane do najvyššej štátnej funkcie, alebo dosluhujúca prezidentka, ktorá už v úrade nechce pokračovať.konštatuje Hrabko.Na rozdiel od protikandidátov, úradujúca prezidentka sa podľa neho nemusí predstavovať verejnosti a dostatok publicity jej prinesie výkon funkcie.dodáva.Dianie v Národnej rade Slovenskej republiky je podľa Hrabka už úplne determinované neoficiálnou predvolebnou kampaňou, ktorá v skutočnosti začala hlasovaním, ktorým parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera.poznamenal.Opätovné predloženie návrhu na vyplácanie odmien za účasť vo voľbách zo strany Igora Matoviča Hrabko pokladá za obídenie zákona o rokovacom poriadku.konštatuje Hrabko.Predseda parlamentu Boris Kollár podľa neho nový návrh zaradil na rokovanie NR SR zrejme preto, aby sa vyhol politickým sporom. Ale parlament bude mať právo hlasovaním tento bod z programu vyradiť.Návrh zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, ktorý je súčasťou novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne poslanca Eduarda Kočiša (nezaradený) z mimoparlamentnej Republiky, má podľa Hrabka chyby, ale samotný cieľ posilniť transparentnosť volieb by podľa neho nikomu prekážať nemal.upozornil Hrabko s tým, že podľa neho by sa táto téma nemala zneužívať v predvolebnom boji.