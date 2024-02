HRABKO: Prezidentskí kandidáti sú motivovaní eurovoľbami aj pomstou

Bratislava 3. februára (Teraz.sk) – Motivácia jednotlivých prezidentských kandidátov je rôzna, okrem odhodlania pokúsiť sa získať najvyšší ústavný post hrá úlohu aj snaha zviditeľniť značku svojej strany pred voľbami do Európskeho parlamentu, alebo ambícia pomstiť sa v médiách konkurenčným politikom. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Vyššie preferencie Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka, ktore signalizujú prieskumy, podľa Hrabka v súčasnosti súvisia najmä s podporou relevantných politických strán, v prípade Petra Pellegriniho socialisticky orientovaného Hlasu-SD a Smeru-SD a v prípade Ivana Korčoka liberálnych strán Progresívneho Slovensko a SaS.poznamenal Hrabko.Viaceré konzervatívne strany postavili do prvého volebného kola vlastných kandidátov, KDH podľa Hrabka zatiaľ v prezidentskej kampani prakticky nefiguruje. Poslanecký klub hnutia Slovensko nominoval Igora Matoviča a historika Patrika Dubovského, Slovenská národná strana podporuje svojho predsedu Andreja Danka, mimoparlamentná Aliancia tiež svojho predsedu Krisztiána Forróa.poznamenal Hrabko.Napríklad líder Aliancie Krisztián Forró ide podľa neho do prvého kola prezidentských volieb primárne s cieľom podporiť značku svojej strany pred eurovoľbami.odhaduje Hrabko. Motiváciu podporiť v eurovoľbách svoje hnutie nevylučuje ani u Igora Matoviča.tvrdí Hrabko.Pripomína, že vládna koalícia na čele s Igorom Matovičom mala na začiatku ústavnú väčšinu 95 poslancov a napokon nedokázala dovládnuť do konca volebného obdobia.poznamenal Hrabko. Osobne očakáva, že ak Igor Matovič dostane možnosť osobnej konfrontácie s favoritmi, bude kritický tak k Petrovi Pellegrinimu, ako aj k Ivanovi Korčokovi.Podľa Hrabka však nie je isté, že k takejto televíznej konfrontácii reálne príde.konštatoval. Zároveň dodal, že kľúčovým hráčom v kampani už nie sú tradičné médiá.upozornil Hrabko.Tak Ján Kubiš, ako aj Štefan Harabin v minulosti zastávali významné politické funkcie. Dlhoročná diplomatická kariéra Jána Kubiša však podľa Hrabka nie je v prezidentskej kampani výhodou.poznamenal Hrabko. Harabin ako prezidentský kandidát podľa Hrabka získal v posledných voľbách vysokú voličskú podporu a aktuálnou kandidatúrou si testuje, či ju ešte stále má, alebo eventuálne dokonca narástla.