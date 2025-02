HRABKO: Pri rekonštrukcii vlády hrá kľúčovú úlohu prezident Pellegrini

Bratislava 15. februára (Teraz.sk) – Ak Hlas-SD a Slovenská národná strana do pondelka (17.2.) nevyriešia problém so stratou podpory časti svojich poslancov a premiér Robert Fico (Smer-SD) pristúpi k avizovanej rekonštrukcii vlády, kľúčovým politickým hráčom sa stane prezident Peter Pellegrini. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.V takom prípade totiž premiér zašle svoj návrh zmien vo vládnom kabinete do prezidentského paláca a bude na hlave štátu, aký postoj k tomuto návrhu zaujme.povedal Hrabko.Predpokladá, že prípadná rekonštrukcia vlády sa nebude týkať postov Smeru-SD, ktorý nestratil žiadnych poslancov.poznamenal Hrabko. Zmeny podľa neho pôjdu na úkor strán, ktoré stratili podporu časti poslancov, teda SNS a Hlasu-SD.Ak sa prezident rozhodne vyhovieť návrhu premiéra a vymení na jeho základe niektorých členov vlády, kabinet bude normálne pokračovať v práci.konštatoval Hrabko.Hoci by podľa neho nebolo nič čudné na tom, ak by mal predseda vlády o tomto čase už svoju predstavu zmien predrokovanú s prezidentom, Hrabko si myslí, že teraz to tak zrejme nie je.povedal.Premiér podľa neho upozorňuje koaličných partnerov na potrebu riešiť stratu väčšiny v parlamente dlhodobo.pripomenul.Ak však bude riešenie straty koaličnej väčšiny v parlamente postavené iba na tom, že premiér splní požiadavky skupiniek poslancov, ktorí prestali hlasovať spolu s vládnou koalíciou, podľa Hrabka bude iba dočasné. Vládna koalícia totiž môže byť do budúcna vystavená stále novým požiadavkám nových skupiniek koaličných zákonodarcov.konštatoval.Hrabko vidí viacero možností, ako sa vyhnúť predčasným voľbám, v tejto chvíli však podľa neho politický vývoj smeruje skôr k nim. Vo voľbách totiž voliči rozdajú karty nanovo, vrátane toho, ktorých poslancov vpustia späť do parlamentu a ktorých už nie.Politické vzťahy medzi Slovenskom a Českom by sa mali zlepšiť. Prezident SR Peter Pellegrini sa na tom zhodol so svojím českým partnerom Petrom Pavlom na stretnutí počas Globálneho akčného summitu o umelej inteligencii v Paríži. Hrabko túto iniciatívu vníma ako užitočnú a primeranú úlohám a kompetenciám prezidentov. Na druhej strane však upozorňuje, že konštatovanie o zhoršení vzťahov je pravdivé iba na úrovni niektorých politických činiteľov. Na úrovni občanov oboch republík sú podľa Hrabka vzťahy naďalej vysoko nadštandardné.zdôraznil Hrabko.