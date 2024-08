HRABKO: Príhovory ústavných činiteľov sú na oslavách SNP obvyklé

Bratislava 24. augusta (Teraz.sk) – Príhovory troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidenta, predsedu parlamentu a vlády sú na oslavách výročia Slovenského národného povstania obvyklé. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Traja najvyšší ústavní činitelia na oslavách podľa Hrabka vystupujú z titulu svojej ústavnej funkcie, a nie straníckej príslušnosti.poznamenal.Napriek tomu sa podľa neho nedá vylúčiť, že niektorý rečník využije priestor svojho prejavu aj na robenie politiky.odhadol Hrabko.Vláda podľa neho využila svoj vplyv na prípravu scenára osláv na to, aby do programu zaradila aj prezentácie niektorých ministerstiev. Tento rozmer osláv podľa Hrabka viac súvisí so snahou vlády propagovať svoje výsledky ako s odkazom SNP.Hodnotenie udalostí roku 1968 zo strany slovenských politikov, ktoré zverejnili 21. augusta pri príležitosti 56. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, vníma Hrabko ako v podstate konsenzuálne.povedal. Rozdiely bolo podľa neho cítiť v tom, aké ponaučenie si tá – ktorá strana z tohto historického vývoja zobrala.konštatoval.Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na tlačovej konferencii za účasti predstaviteľov školstva, samosprávy, odborov, aj zamestnávateľov prezentoval začiatok rozsiahlej školskej reformy, ktorý symbolicky nazval Nežnou revolúciou vo vzdelávaní.reagoval Hrabko.Zároveň upozornil, že parlament môže v priebehu rokovania zákony aj výrazne pozmeniť.upozornil.Po vstupe zákonov do účinnosti zasa podľa neho začne plynúť doba, kedy prax postupne ukáže slabé miesta novej legislatívy.dodal Hrabko.