HRABKO: Pripomienky prezidentky môžu protiinflačný balík vylepšiť

Bratislava 4. júna (Teraz.sk) – Aj keď úrad hlavy štátu nemá legislatívnu iniciatívu, prezidentka má možnosť vrátiť schválený zákon parlamentu s konkrétnymi pripomienkami a tak dať Národnej rade (NR) SR šancu legislatívu vylepšiť. Na margo protiinflačného balíka, ktorý na poslednej schôdzi schválil parlament, to v TASR TV povedal publicista Juraj Hrabko.Prezidentka sa podľa neho musí rozhodnúť do 15 dní od termínu, kedy jej bol schválený zákon doručený.povedal. Je potom na parlamente, či názor prezidentky akceptuje, alebo jej veto prelomí hlasmi najmenej 76 poslancov.Na margo prezidentkinej cesty na Ukrajinu Hrabko poznamenal, že bola výrazom našej podpory brániacej sa krajine, ale mala aj pracovný význam.upozornil Hrabko.Za diskutabilné označil výsledky bruselského summitu o šiestom kole protiruských sankcií.tvrdí Hrabko. Sankcie, pokiaľ sa budú realizovať v dohodnutej forme, však podľa neho ruskú ekonomiku zasiahnu.Za politickú chybu považuje Hrabko ostrú kritiku premiéra Eduarda Hegera na margo poslanca Györgyho Gyimesiho (obaja OĽANO) za to, že nerešpektuje jeho požiadavku, aby stiahol návrh zakazujúci vyvesovať symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu.povedal Hrabko, podľa ktorého tak vznikol zbytočný konflikt.Gyimesi podľa neho samostatne návrh stiahnuť nemôže, keďže ho podal spolu s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom, mohol by stiahnuť iba svoj podpis pod návrhom.zhrnul Hrabko.Na margo vyhlásenia Roberta Fica (Smer-SD), že prostredníctvom referenda nechce pretláčať stranícky obsah politiky, ale jej novú, demokratickú a právnu formu, Hrabko povedal, že sú to sľuby politika, ktorý je v opozícii.poznamenal.dodal Hrabko.Keď bude známy text otázky, bude sa dať podľa neho viac hovoriť o tom, akú šancu má toto referendum na to, aby reálne prebehlo. Už samotná petičná akcia však podľa neho prinesie opozičným stranám politické body.uzavrel Hrabko.