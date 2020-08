HRABKO: Pripravme sa aj na istý zmätok a chaos v boji s nákazou

Vetované zákony

Za ľudí

Bielorusko

Bratislava 15. augusta (Teraz.sk) – Aj keď je možné, že sa po skončení dovolenkovej sezóny aktuálny stúpajúci trend nárastu ochorení na COVID-19 zmierni, podľa publicistu Juraja Hrabka je treba počítať s priebežným prijímaním nových ochranných opatrení zo strany štátu.upozornil Hrabko v diskusii na Tablet.tv.dodal.upozornil Hrabko.Zároveň by sa podľa neho štátne inštitúcie mali snažiť informovať ľudí čo najširšie, čo najzrozumiteľnejším spôsobom a vyhýbať sa zmätkom pri prijímaní rozhodnutí.upozornil Hrabko.uviedol príklad.Právne záväzná forma čestného vyhlásenia je podľa neho v prípade týchto dotazníkov nadbytočná a bude štátu komplikovať získavanie informácií zo škôl.,“ pýta sa publicista.upozorňuje.podčiarkuje Hrabko.Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že vetuje novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Ak NR SR prelomí jej veto, hlava štátu sa chce obrátiť na Ústavný súd SR.Nepodpísala ani dva zákony, ktoré boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Druhou vetovanou je novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.reagoval Hrabko.Hoci predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pôvodne uvažoval o tom, že by sa parlament pokúsil prelomiť prezidentkino veto na mimoriadnej schôdzi už v auguste, napokon sa bude rokovať až v septembri. Dôvodom je podľa Kollára obava, či by sa v tomto čase podarilo zhromaždiť dostatočný počet koaličných poslancov na prelomenie veta. Podľa premiéra Matoviča by šancu vyjadriť sa k vetu prezidentky mali dostať všetci poslanci, ktorí za zákony hlasovali.reagoval Hrabko.dodal.Snaha koalície mať pri rokovaní o vetovaných zákonoch k dispozícii čo najviac svojich poslancov môže byť podľa neho motivovaná aj tým, že jej na novele zákona o prokuratúre mimoriadne záleží.pripomenul Hrabko.Novou predsedníčkou strany Za ľudí sa stala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.Strana Za ľudí bude mať sedem podpredsedov, počas sobotného snemu v Trenčianskych Tepliciach o tom rozhodli delegáti. Okrem doterajších podpredsedov – Juraja Šeligu, Jany Žitňanskej, Vladimíra Ledeckého a Michala Luciaka – k nimi pribudli aj tri nové podpredsedníčky. Ide o ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú a poslankyne parlamentu Vieru Leščákovú a Miriam Šutekovú.reagoval Hrabko.komentoval rozhodnutie zakladateľa strany odísť z politiky.Prezidentka SR Zuzana Čaputová podľa TASR odsúdila násilie proti občanom Bieloruska, ktorí vyšli do ulíc protestovať proti výsledku prezidentských volieb.reagoval Hrabko.