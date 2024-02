HRABKO: PS novelu Trestného zákona napísalo a nepodalo, Fico to využil

Bratislava 24. februára (Teraz.sk) – Ak sa už Progresívne Slovensko rozhodlo napísať novelu novely Trestného zákona, ktorá by vrátila premlčacie lehoty na pôvodnú úroveň, malo ju predložiť na rokovanie do parlamentu, nie ju nosiť do podateľne Úradu vlády SR. Premiér Fico túto chybu využil a zákon v podobe, ako vyhovuje vláde, predkladá vládny kabinet. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Keďže opoziční poslanci svoj návrh vôbec nepredložili, prenechali podľa neho iniciatívu politickým súperom.konštatoval Hrabko.Hnutie Progresívne Slovensko (PS) ešte 14. februára informovalo, že ponúka vláde možnosť schváliť návrh legislatívnej úpravy, ktorá by ponechala pôvodnú 20-ročnú lehotu premlčania pri znásilnení a ďalších závažných násilných trestných činoch. Návrh novely Trestného zákona odovzdali zástupkyne PS v podateľni Úradu vlády SR.Vláda však pripravila vlastnú verziu tejto novely s odôvodnením, že tým reaguje na spoločenskú objednávku a premlčacie lehoty napríklad pri znásilnení ostanú v pôvodnej výške. Novelu predkladá parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní tak, aby mohla vstúpiť do účinnosti spolu s pôvodnou zmenou Trestného zákona 15. marca.poznamenal Hrabko.Ešte komplikovanejšia situácia tým podľa neho vznikne pre Ústavný súd SR, ktorý je už teraz zahltený množstvom podaní v súvislosti s novelou Trestného zákona.komentoval podanie opozičných poslancov ešte pred schválením novely Trestného zákona, v ktorom namietali spôsob rokovania.zhrnul Hrabko.Okrem ústavnej sťažnosti má teraz podľa neho ústavný súd na stole tri obsiahle podania smerujúce k samotnej novele.Hrabko predpokladá, že ich ÚS spojí do jedného konania, aby sa nemusel zaoberať každým zvlášť. Ak aj mali opoziční poslanci obavu, že by novozvolený prezident mohol podanie prezidentky Čaputovej stiahnuť, mohli podľa neho so svojimi podaniami pokojne mesiac-dva počkať a dať ústavnému súdu priestor riešiť iba podnet Zuzany Čaputovej.poznamenal Hrabko.Na margo výziev opozičných politikov ústavným činiteľom, aby pri implementácii parlamentných rozhodnutí ohľadom novely Trestného zákona postupovali čo najrýchlejšie, Hrabko povedal, že podstatné je, aby postupovali v súlade so zákonom. Koaličné strany podľa neho využili svoje väčšinové postavenie, ako aj predvídateľnosť správania sa opozície v parlamente a jednotlivé hlasovania nastavili tak, aby zákonné lehoty hrali v ich prospech.