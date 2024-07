HRABKO: R. Fico nikdy nemal ústavnú väčšinu, aj tak menil ústavu

Bratislava 13. júla (Teraz.sk) – Ani jedna z predchádzajúcich vlád Roberta Fica nemala v parlamente ústavnú väčšinu, napriek tomu dokázali v Národnej rade (NR) SR presadiť viacero ústavných zmien. V TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko.Premiér Fico možnosť nových zmien v ústave spomínal 5. júla na bratislavskom hrade Devín vo svojom prejave počas celonárodných osláv výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.Na zmenu ústavy je však potrebných najmenej 90 poslaneckých hlasov, ktoré aktuálna vládna koalícia k dispozícii nemá.konštatoval Hrabko. V minulosti podľa neho Robert Fico opakovane dokázal väčšinu potrebnú na odsúhlasenie ústavnej zmeny dosiahnuť rokovaniami s opozíciou.poznamenal Hrabko.Na to, aby bola možnosť zmeny ústavy reálna, premiér podľa Hrabka potrebuje opozičné strany rozdeliť, vniesť medzi ne politický konflikt a následne niektorú alebo niektoré z nich získať pre podporu ústavnej zmeny. V tomto zmysle podľa neho koncipoval aj svoj prejav na Devíne.dodal Hrabko.Väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyplýva to z rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR, o ktorom informoval predseda ÚS SR Ivan Fiačan 3. júla.konštatoval Hrabko.Na sklamané reakcie časti opozície reagoval slovami, že ÚS SR. Na druhej strane, ÚS SR podľa neho rozhodnutím neodstránil z noviel nedostatky súvisiace s niektorými výhradami Európskej únie, čoho dôkazom je príprava ďalšej novely trestných kódexov. Vláda totiž 10. júla odobrila návrh zmien v Trestnom zákone, ktorý zohľadňuje výsledky konzultácií s Európskou komisiou (EK).Rýchlosť konania vlády podľa Hrabka naznačuje, že nejde iba o preventívne opatrenie, ale reakciu na bezprostredne hroziaci problém.upozornil Hrabko. Otázkou podľa neho je, či sa vládnej koalícii podarí dať v letných mesiacoch dokopy nadpolovičnú väčšinu poslancov potrebných na schválenie novely.