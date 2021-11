HRABKO: Revízia plánu obnovy aktuálnou vládou je nepravdepodobná

Prieskum a novela

Bratislava 10. novembra (Teraz.sk) – Revízia plánu obnovy vládou, ktorá ho sama napísala a predložila do Bruselu, by priniesla veľké politické náklady a prakticky by znamenala otvorené priznanie zlyhania. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.V prípade, že sa vládna koalícia nedokáže dohodnúť na niektorých reformných krokoch, ktoré predtým avizovala v pláne obnovy, Hrabko skôr očakáva nevyčerpanie časti alokovaných zdrojov, než revíziu plánu.konštatoval.Zmeny v pláne obnovy sa podľa Hrabka dajú očakávať najskôr po zmene vlády.povedal.Na margo pripravovaného sprísnenia protipandemických opatrení Hrabko poznamenal, že samotné sprísnenie nemá potenciál priniesť zlepšenie ich dodržiavania zo strany občanov.upozornil Hrabko v reakcii na kritiku premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), podľa ktorého ľudia dostatočne nedodržiavajú nastavené opatrenia. Medializované informácie naviac podľa Hrabka naznačujú prenesenie pomerne veľkej zodpovednosti za dodržiavanie opatrení na podnikateľov a zamestnávateľov.konštatoval. Podľa Hrabka rastie nepriamy tlak na zvýšenie zaočkovanosti, pričom doterajšiu očkovaciu kampaň považuje za málo účinnú.odhadol.Poslanec SaS Alojz Baránik navrhuje novelou Trestného poriadku obmedziť paragraf 363, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi rušiť rozhodnutia v prípravnom konaní. Navrhnúť postup podľa paragrafu by v prípade schválenia novely mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného.Takto pozmenený paragraf by bol podľa Hrabka horší, než keby ho parlament zrušil úplne.poznamenal.dodal Hrabko.Na margo najnovšieho prieskumu dôveryhodnosti členov vlády od agentúry Focus Hrabko povedal, že nízka dôveryhodnosť ministrov je spôsobená dlhodobými spormi vo vládnej koalícii.poznamenal.konštatoval Hrabko.Najdôveryhodnejším spomedzi členov vlády je podľa prieskumu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Dôveruje mupercenta a nedôverujepercenta respondentov. Po Lengvarskom v prieskume dôveryhodnosti členov vlády nasleduje minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) s dôveroupercenta a nedôveroupercenta. Tretí v poradí je minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Dôveru mu vyjadrilopercent a nedôverupercenta respondentov. Premiér Eduard Heger (OĽANO) skončil na piatom mieste s dôveroupercenta a nedôveroupercenta ľudí.