HRABKO: Rokovanie o obrannej zmluve prebehlo podľa opozičného scenára

Otázka pre Juraja Hrabka

Slovensko nečakane opustil ďalší z významných politikov, bývalý trojnásobný minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Ako si na neho spomínate?

- V prvom rade si na neho spomínam ako na veľkého profesionála, diplomata. Je to veľká strata. Bol to skvelý a slušný človek. Zažili sme toho spolu veľa. Bol to jednoducho dobrý a férový chlap, aspoň ja som ho takého poznal. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.-

Bratislava 12. februára (Teraz.sk) – Hoci má vládna koalícia v parlamente ústavnú väčšinu, rokovanie o obrannej zmluve Slovenska s USA sa jej úplne vymklo spod kontroly a prebiehalo podľa opozičného scenára. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Úroveň diskusie podľa neho zodpovedá zloženiu parlamentu a ten zasa rozhodnutiu občanov v parlamentných voľbách.poznamenal Hrabko.UPOZORNENIE: Rozhovor s Jurajom Hrabkom vo forme PODCASTU si môžete vypočuť TU Na margo možnosti sprísnenia rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR poznamenal, že niektorí poslanci nerešpektovali už aj ten, ktorý existuje dnes.zdôraznil.Zavedenie parlamentnej stráže by Hrabko nepokladal za šťastný krok, efektívne však môže byť zvýšenie a sprísnenie pokút.poznamenal Hrabko.Nestotožňuje sa s názormi, podľa ktorých zmluva nezvýši bezpečnosť Slovenska, prípadne pripraví Slovensko o suverenitu.pýta sa Hrabko.Za odvádzanie pozornosti od podstaty veci však považuje aj reakcie koaličných politikov, ktorí prejav generálneho prokurátora Maroša Žilinku označili za možný predstupeň prezidentskej kampane. Ak by boli pripomienky generálnej prokuratúry vyriešené štandardne v pripomienkovom konaní, Žilinka by podľa Hrabka o vystúpenie v parlamente zrejme ani nežiadal.pripomenul Hrabko.Rozhodnutie parlamentu neumožniť generálnemu prokurátorovi vystúpenie, ale umožniť podpredsedovi parlamentu Jurajovi Blanárovi prečítať jeho prejav, považuje Hrabko za nepochopiteľné.povedal.Snaha lídra Smeru-SD Roberta Fica dohodu po jej ratifikácii zastaviť referendom podľa Hrabka nemá veľkú šancu na úspech.povedal.upozornil.Správanie sa opozície podľa neho smeruje skôr k posilneniu rastu svojej voličskej podpory.poznamenal Hrabko.uzavrel Hrabko.