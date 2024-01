HRABKO: Rozhodnutie prezidentky podpísať štátny rozpočet bolo správne

Bratislava 6. januára (Teraz.sk) – Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej podpísať zákon o štátnom rozpočte bolo správne a umožnilo štátu vyhnúť sa rozpočtovému provizóriu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Ani cesta dočasného rozpočtového provizória podľa neho nie je úplne neschodná, štandardný stav je však pre všetky inštitúcie napojené na štátny rozpočet dobrou správou.Prezidentka by podľa Hrabka politický konflikt s vládnou koalíciou o rozpočet ako taký zrejme aj tak prehrala. Na druhej strane, avizuje úvahy o podaní na Ústavný súd SR, kde šance mať môže. „konštatoval Hrabko.Takéto podanie by podľa neho už nemalo vplyv na rozpočet roku 2024, ale mohlo by mať dopad na rozpočty nasledujúcich rokov.pripomenul Hrabko.Rozhodnutie prezidentky vrátiť parlamentu na opätovné prerokovanie kompetenčný zákon, ktorý oslabuje právomoci hlavy štátu pri menovaní funkcionárov niektorých štátnych inštitúcií podľa Hrabka nebolo motivované osobne, keďže Zuzana Čaputová už vo funkcii končí.povedal Hrabko.V prípadne prelamovania prezidentského veta je podľa neho opozícia v roli štatistu, záleží len na vládnej koalícii, či nazbiera potrebných 76 poslaneckých hlasov.Prípadná obštrukcia pri rokovaní sa podľa neho môže týkať rozpravy, ktorá je však rokovacím poriadkom časovo limitovaná, opakované predkladanie a čítanie niekoľkohodinových pozmeňujúcich návrhov možné nebude.pripomenul, že rokovací poriadok umožňuje ukončiť rozpravu aj predčasne.Na margo novoročných prejavov troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidentky Zuzany Čaputovej, predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), Hrabko konštatoval, že ich väčšina ľudí hodnotí na základe toho, aký majú k danému politikovi osobný postoj.Premiér však podľa neho naznačil veľmi jasnú ambíciu neustúpiť od zmien v Trestnom zákone a rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.Prezidentka apelom na kontinuitu demokratických hodnôt podľa Hrabka zrejme nemyslela špeciálne kontinuitu s hodnotami vlád Igora Matoviča (hnutie Slovensko) a Eduarda Hegera, ale skôr vládu zákona vo všeobecnosti.povedal.Hoci Peter Pellegrini ešte definitívne nepotvrdil svoju kandidatúru vo voľbách prezidenta, jeho prejav sa podľa Hrabka dá chápať aj v tomto kontexte.pripomenul Hrabko, že najneskorší možný termín konania prvého kola volieb je už 13. apríla.