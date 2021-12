HRABKO: Rozpočet sa asi schváli na tejto schôdzi, ale reformy nie

Bratislava 7. decembra (Teraz.sk) – Štátny rozpočet na budúci rok pravdepodobne bude schválený na decembrovej schôdzi parlamentu, aj keď na ňom vládna koalícia ešte nie je definitívne dohodnutá. Reformné zákony sa však zrejme odsunú až na nasledujúce rokovania Národnej rady SR. V diskusnej relácii TASR TV to v dnes doobeda povedal publicista Juraj Hrabko.povedal Hrabko.dodal.Menšiu šancu na schválenie majú podľa neho vládne reformy, ktoré sa na koniec decembrovej schôdze parlamentu dostali preto, že ohľadom nich v koalícii zatiaľ nedospeli k dohode.povedal publicista.Vzhľadom na to, že samotná koaličná zmluva už neodráža reálne pomery v koalícii a krátku životnosť majú aj dohody medzi koaličnými partnermi, sa však podľa neho rozhodnutia vládnej koalície prognózujú ťažko.konštatoval.Nové pandemické pravidlá má vládny kabinet schváliť na svojom rokovaní v stredu 8. decembra. Hrabko upozorňuje, že sa menia príliš často a sú zbytočne komplikované.upozornil.To je podľa neho jeden z dôvodov, prečo aktuálny lockdown obmedzuje mobilitu menej účinne, ako ten z jari 2021.povedal Hrabko s tým, že pravidlo, ktorého dodržiavanie sa nedá vymáhať, nie je skutočným pravidlom.Apel prezidentky Zuzany Čaputovej z 2. decembra, aby premiér Eduard Heger (OĽaNO) prevzal zodpovednosť a vložil sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou slabého výsledku v boji s pandémiou nového koronavírusu a chaosu pri prijímaní reforiem, podľa Hrabka spoločnosť len ešte viacpovedal Hrabko s tým, že väčší politický význam takéhoto vyhlásenia nevidí.