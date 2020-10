HRABKO: S akceptovaním núdzového stavu to bude mať vláda ťažšie

Voľba generálneho prokurátora a interrupčná novela

Bratislava 3. októbra (Teraz.sk) – Zatiaľ čo na jar, počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu verejnosť bez problémov akceptovala vyhlásenie núdzového stavu, teraz to podľa publicistu Juraja Hrabka bude mať vláda komplikovanejšie.povedal 30. septembra v diskusii na Tablet.tv Hrabko.Aj keď sú opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy evidentne potrebné, často boli podľa Hrabka prijímané chaoticky, čo znížilo dôveru časti verejnosti k postupu vlády a zodpovedných orgánov.poznamenal Hrabko.Za príliš ľudový považuje politický slovník premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a chybou bolo podľa Hrabka aj prenášanie zodpovednosti za epidemiologický vývoj na voličov.Dodal, že on by rozhodnutia prijímané na úrovni poradných orgánov vlády, ako je napríklad Pandemická komisia, vôbec nezverejňoval a ľudí oboznamoval až so záväznými opatreniami. Rovnako podľa neho pôsobí mätúco, ak sa súčasne zverejňujú záväzné opatrenia spolu s odporúčaniami.Hoci je epidemiologická situácia na Slovensku lepšia ako napríklad v susednom Česku, je podľa Hrabka zjavné, že sa budeme vracať k niektorým z opatrení, ktoré pomohli nákazu eliminovať na jar.upozornil.Zároveň potvrdil, že ak by sa ktokoľvek z oprávnených osôb obrátil kvôli núdzovému stavu na Ústavný súd, ten má na rozhodovanie skrátené lehoty.Poslanci Národnej rady (NR) SR majú voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Návrhy na kandidátov možno podávať do 9. októbra.pripomenul Hrabko udalosti súvisiace v voľbou generálneho prokurátora počas vlády Ivety Radičovej.odhadol Hrabko.zhrnul.Interrupčnú novelu preložili na nasledujúcu schôdzu parlamentu po tom, ako sa opakovane nenašlo v pléne dostatok poslancov na rokovanie.reagoval Hrabko.uzavrel Hrabko.