HRABKO: Schôdza NRSR o nedôvere ministrovi vnútra bola zbytočne dlhá

Bratislava 2. decembra (TASR) – Opozícia má právo iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR s cieľom vysloviť nedôveru členovi vlády kedykoľvek na to vidí dôvody, bez ohľadu na to, že jej reálne šance odvolať ministra sú malé. Rokovanie parlamentu o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutaj Eštokovi (Hlas-SD) však bolo kvôli obštrukciám opozície aj koalície zbytočne dlhé. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Opozícia sa podľa neho iniciovaním takejto schôdze v prvom rade snaží nastoliť do verejného diskurzu tému, na ktorej jej záleží, samotné odvolanie člena vlády jej však parlamentná väčšina takmer nikdy neumožní.pripomenul Hrabko.Mimoriadne dlhá rozprava podľa neho nebola spôsobená množstvom nových argumentov v prospech alebo neprospech postupu ministra, ale obštrukciami.poznamenal Hrabko.Odpoveď na otázku, či bol postup ministra pri postavení trestne stíhaných vyšetrovateľov mimo službu v súlade so zákonom, podľa Hrabka parlamentná diskusia nedala.povedal.Dodal, že výsledkom legislatívnych zmien z minulého volebného obdobia bolo skôr posilnenie zákonných právomocí ministra vnútra.pripomenul Hrabko.Na margo mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorú iniciuje vládny Smer-SD na tému správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o výstave EXPO Dubaj, Hrabko povedal, že odvedie pozornosť verejnosti od aktuálnych krokov vlády.povedal Hrabko. Dodal, že parlament podľa neho nemá ako otázky tejto výstavy v praxi riešiť, môže len niečo konštatovať v uznesení.Na margo návštevy nového slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Českej republike Hrabko povedal, že to bola zdvorilostná návšteva, aká sa realizuje vždy po voľbách v jednej alebo druhej krajine.tvrdí Hrabko.Vymenovanie Dušana Keketiho za splnomocnenca vlády pre cestovný ruch a šport považuje Hrabko za logický krok. Plánované vytvorenie nového ministerstva pre cestovný ruch a šport sa podľa neho môže, ale aj nemusí podariť k avizovanému termínu 1. január 2024, splnomocnenec vlády však môže niektoré prípravné procesy rozbehnúť už skôr.