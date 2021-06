HRABKO: Šíreniu vírusu treba predchádzať, nielen hasiť, keď už je zle

Mimoriadna schôdza parlamentu

Rozhodnutie v kauze Kuciak

Bratislava 19. júna (Teraz.sk) – Aj keď je očkovanie účinným nástrojom proti šíreniu koronavírusu, nie je to všeliek a štát by mal aktuálnu lepšiu situáciu využiť na konsolidáciu zdravotníckych kapacít a prípravu preventívnych opatrení. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.upozornil Hrabko.Preventívne opatrenia, na ktorých by sa malo pracovať, sú podľa neho tie isté, ktoré sme zanedbali minulé leto.zdôraznil.Vírus neustále mutuje a tým vytvára pre štáty nové výzvy.tvrdí Hrabko.Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR, ktorú iniciovala opozícia s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, označil Hrabko za politické kino.povedal.Minister vnútra Mikulec v stredu 16. júna ustál svoje odvolávanie v NR SR. Zo 135 prítomných zákonodarcov ho podporili celkovo 72, ktorí boli proti opozičnému návrhu. Za vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo 53 poslancov. Desiati sa zdržali.dodal Hrabko.Poslanci Sme rodina Peter a Adriana Pčolinskí sa podľa neho zachovali politicky rozumne, keď svoju nespokojnosť so stavom rezortu vnútra demonštrovali nezúčastnením sa na hlasovaní a nie pridaním sa k opozícii.Vo všeobecnosti sa podľa Hrabka z hlasovania o vyslovení nedôvery nedá veľa vyvodzovať o tom, akú má v skutočnosti minister v koalícii dôveru, keďže ide o iný typ hlasovania.upozornil Hrabko.Najvyšší súd SR v utorok 15. júna zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian K. a Alena Zs. Vec vrátil späť na Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Zároveň uznal obžalovaného Tomáša Szabóa za vinného.uviedol v utorok predseda senátu NS SR Peter Paluda, ktorý rozhodoval o odvolaniach v kauze Kuciak.reagoval Hrabko.Rozhodovať však bude opäť ten istý senát ŠTS ako predtým.konštatuje Hrabko.Dodal, že podľa jeho názoru vývoj speje skôr k odsúdeniu Mariana K. a Aleny Sz.upozornil Hrabko.