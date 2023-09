HRABKO: Slušné Slovensko dospelo do štádia zúrivej volebnej kampane

Bratislava 20. septembra (Teraz.sk) – Slušné Slovensko po viac ako troch rokoch vládnutia dospelo do štádia zúrivej predvolebnej kampane, s akou sme v histórii Slovenska doteraz konfrontovaní neboli. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Fyzický konflikt medzi lídrom OĽANO Igorom Matovičom a predstaviteľmi Smeru-SSD na ich tlačovej konferencii k problému migrácie z 13. septembra podľa neho viedol v nasledujúcich dňoch k ďalším potýčkam.upozornil.Podľa Hrabka pritom nie je podstatné, aká konkrétna téma kampane viedla ku konfrontácii.povedal na margo rastúcej agresivity Hrabko.Aj riešenie otázok nelegálnej migrácie v čase desať dní pred voľbami podľa neho dostáva v prvom rade charakter predvolebnej rétoriky. Potvrdenia vydávané migrantom, ktoré boli pri začiatku sporu Igora Matoviča a Roberta Kaliňáka na tlačovej konferencii Smeru-SSD, by podľa Hrabka polícia nemusela vydávať každému, šetrí jej to však čas aj peniaze.povedal.V predvolebnom čase sa podľa neho migračnej témy chytili opoziční politici, najmä líder Smer-SSD Robert Fico a snažia sa na nej získať politické body. Napríklad téza predsedu SNS Andreja Danka, podľa ktorej by migračný problém mala riešiť celá Vyšehradská skupina (V4) spolu, je z pohľadu Juraja Hrabka nerealistická. Aj samotný Danko totiž podľa neho priznáva aktuálne nízku akcieschopnosť V4.konštatoval.Nakoľko účinné budú témy a formy aktuálnej kampane z hľadiska oslovenia voličov, podľa Hrabka ukážu až voľby.poznamenal Hrabko. Aj ciele strán sú rôzne, niektoré reálne bojujú o volebné víťazstvo a post premiéra, iné o účasť v parlamente alebo aspoň prekročenie trojpercentnej hranice, kedy strana získava finančný príspevok od štátu.Podanie prezidentky Zuzany Čaputovej na Ústavný súd SR ohľadom povinnosti Generálnej prokuratúry (GP) SR poskytovať jej informácie o svojej rozhodovacej činnosti môže byť podľa Hrabka užitočné v tom, že vnesie jasno a poriadok do vzťahov medzi GP a prezidentským palácom.poznamenal Hrabko. Dodal však, že rozhodujúcou autoritou bude v tomto prípade súd.upozornil Hrabko.