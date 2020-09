HRABKO: Smeru-SD sa môže vypomstiť, že v minulosti odmietol Ľ. Galka

Smrť na letisku

Vetované zákony

Preferencie strán

Bratislava 5. septembra (TASR) – Smer-SD má na základe výsledkov volieb neformálny nárok na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR, to však neznamená, že ak Peter Pellegrini túto funkciu uvoľní, parlament do nej zvolí akéhokoľvek nominanta tejto strany.povedal v diskusii na Tablet.tv publicista Juraj Hrabko.Líder Hlasu-SD už avizoval, že funkciu uvoľní na nasledujúcej riadnej schôdzi parlamentu.poznamenal Hrabko.Druhá vec je podľa neho personálna otázka, napríklad samotného Roberta Fica by vládna koalícia do kresla podpredsedu Národnej rady zrejme nezvolila. Smer však avizuje iné meno, podpredsedu strany Juraja Blanára.reagoval Hrabko.Predseda Smeru-SD v diskusii na Tablet.tv avizoval podanie návrhu uznesenia, ktorým by parlament zaviazal vládu ku konkrétnemu postupu pri tvorbe Plánu obnovy, na základe ktorého bude neskôr Slovenská republika čerpať z Európskej únie zdroje na obnovu ekonomiky po koronakríze.reagoval Hrabko. Schválenie takéhoto uznesenia si však vyžaduje podporu parlamentnej väčšiny.dodal Hrabko.Robert Fico kritizoval aj fakt, že vládna koalícia sľubovala počas letných mesiacov sériu odborných konferencií k tvorbe Plánu obnovy, ktorého prvý náčrt má Slovensko odovzdať už v októbri.konštatoval Hrabko.Národná rada prijala uznesenie k tragickej smrti Slováka Jozefa Chovanca na belgickom letisku.reagoval Hrabko.dodal.K vytvoreniu tlaku na vyšetrenie tragického incidentu môže prispieť uznesenie slovenského parlamentu, ako aj aktivity rôznych osobností či organizácií. Napríklad bývalý eurokomisár, aktuálne predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu Ján Figeľ takto listami upozorňoval na kauzu predstaviteľov Európskej únie a slovenských europoslancov.Parlament na mimoriadnej schôdzi znovu prerokoval trojicu zákonov vrátených prezidentkou Zuzanou Čaputovou, zákon o elektronických komunikáciách, zákon o prokuratúre a novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.reagoval Hrabko.konštatoval.tvrdí Hrabko.V prípade zákona o elektronických komunikáciách parlament veto prezidentky prelomil.upozornil Hrabko. Legislatívna zmena totiž mala umožniť identifikovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z rizikových krajín a nechať ich otestovať na nový koronavírus.Téma odluky cirkvi od štátu, ktorú v poslednej dobe nastoľuje Sloboda a solidarita (SaS), môže podľa Hrabka v konečnom dôsledku spôsobiť presun časti voličov Progresívneho Slovenska (PS) k parlamentnej liberálnej strane.poznamenal Hrabko. Na druhej strane, súboj strán o voliča je podľa neho legitímny.dodal.Podľa augustového prieskumu agentúry Actly kleslo OĽaNO na úroveň 18,1 percenta, nasledované je Hlasom-SD so sedemnástimi percentami a Smerom-SD s 10,5 percentami podpory. Lepší ako volebný výsledok dosiahlo v tomto prieskume aj hnutie Sme rodina, SaS a ĽS NS, do parlamentu by tesne postúpilo aj PS.Podľa Hrabka jeden prieskum ešte nemusí signalizovať trend, je však pravdou, že zodpovednosť za všetky vládne problémy sa tradične personalizuje v najsilnejšej vládnej strane a najmä osobe premiéra.uzavrel Hrabko.