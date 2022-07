HRABKO: Stav vládnej koalície je politickým divom sveta

Bratislava 23. júla (Teraz.sk) – Aktuálny stav, kedy je SaS súčasťou vlády, ale nie súčasťou vládnej koalície, je natoľko neštandardný, že ho publicista Juraj Hrabko prirovnal k politickému divu sveta. Povedal to v diskusii v TASR TV.Politici SaS a OĽANO sa podľa neho vmanévrovali do pozície, kedy budú musieť situáciu riešiť, ale len veľmi ťažko sa to bude dať bez toho, aby jedna zo strán utrpela politickú prehru.konštatuje Hrabko.Variant, pri ktorom sa bude vláda na Slovensku vyvíjať spontánne a prakticky bez pravidiel, sa podľa neho nedá vylúčiť.povedal.Ak by SaS dokázala ustúpiť od požiadavky na odchod Igora Matoviča (OĽANO) z postu ministra financií výmenou za podpis novej koaličnej zmluvy, podľa Hrabka by to situáciu dočasne upokojilo, ale definitívne nevyriešilo.tvrdí.Ani variant, pri ktorom by SaS naďalej podporovala vládu, ale už bez účasti svojich ministrov, by podľa Hrabka situáciu neriešil.upozornil Hrabko. Práve SaS totiž v prípade hlasovania o prezidentkou vetovanom protiinflačnom balíku tvrdo kritizovala OĽANO a Sme rodina za hlasovanie s opozíciou.Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v súvislosti s tzv. protiinflačným balíkom obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, pričom nežiada len preskúmanie súladu právnych predpisov s ústavou, ale aj pozastavenie ich účinnosti. Ak by ÚS podnet prijal na konanie a zároveň vyhovel požiadavke na pozastavenie účinnosti, bude realizácia opatrení plánovaných od 1. januára budúceho roka čakať na definitívny verdikt súdu.povedal Hrabko. Konanie na ÚS však podľa neho nebráni Národnej rade v schvaľovaní novej legislatívy, ktorá by mala tiež na cieľ pomôcť ohrozeným skupinám vysporiadať sa s rastúcou infláciou.