HRABKO: Stretnutie v SIS, aj priebeh schôdze NRSR je precedens

Demisia ministra a Sputnik V.

Bratislava 28. mája (Teraz.sk) – Stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov a ďalších štátnych funkcionárov na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS), ako aj priebeh nadväzujúcej mimoriadnej schôdze parlamentu, sú v slovenskej histórii bezprecedentnými udalosťami. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Vzhľadom na zvolený formát sa podľa neho dá predpokladať, že dôvod na stretnutie v priestoroch SIS musel byť závažný.“ povedal publicista.Dodal, že zo strany premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) bolo podľa neho politicky racionálne zaštítiť stretnutie účasťou prezidentky Zuzany Čaputovej. Naopak, z jej strany by bolo podľa Hrabka lepšie toto konkrétne pozvanie neprijať.odhadol s tým, že účasť na stretnutí môže mať negatívny dopad na imidž hlavy štátu.Predsedajúci mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá bola zvolaná práve v dôsledku stretnutia v SIS, podľa Hrabka vôbec nemal umožniť hlasovanie o návrhu prizvať na pôdu NR SR bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského.upozornil Hrabko.Dodal, že v histórii Slovenska sa ešte nikdy nestalo, aby parlament žiadal o eskortovanie osoby v kolúznej väzbe do rokovacej sály s cieľom vypočuť si jej stanovisko.tvrdí Hrabko.Druhá vec sú podľa Hrabka medializované indície o konfliktoch medzi NAKA a SIS.konštatoval Hrabko.Dohoda o riešení kolúznej väzby medzi lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudia), je podľa Hrabka skôr úspechom ministerky.upozornil.Poslanecký návrh je totiž podľa Hrabka poistkou hnutia Sme rodina pre prípad, že by sa svoj pripravovaný návrh rozhodla z rokovania stiahnuť ministerka.Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Oznámil to v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), najmä s policajným zadržaním a väzbou generálnej riaditeľky SPF Gabriely Bartošovej.reaguje Hrabko.dodal.Na druhej strane, Hrabko považuje za štandardné, že exminister bude pokračovať vo výkone mandátu poslanca.povedal.Ministerstvo zdravotníctva má do 7. júna umožniť očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Šéfovi rezortu Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO) to v stredu uložila vláda.povedal Hrabko.dodal publicista.