HRABKO: Sulíka v parlamente ukrižovala nová poslanecká väčšina

Otázka pre J. Hrabka

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu oznámil, že Fínsko a Švédsko oficiálne podali svoje žiadosti o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu vyhlásil, že Ankara nemôže súhlasiť s navrhovaným rozšírením NATO. Znamená to stop pre rozširovanie, alebo naopak začiatok rokovaní s Tureckom?

-Očakávam, že sa to prekoná. Pán Erdogan je v prvom rade ochodník. Otázna je iba cena, za ktorú bude ochotný ustúpiť. Rozumný človek nemôže vstup Švédska a Fínska do NATO hodnotiť inak, ako prínos pre bezpečnosť. Otázny je len čas. Očakávam, že sa v tejto veci nájde kompromis a nebude sa vstup Švédska a Fínska blokovať.-

Bratislava 19. mája (Teraz.sk) – Pri hlasovaní o zaradení vládnych legislatívnych návrhov opatrení na kompenzáciu vysokej inflácie do programu schôdze Národnej rady (NR) SR protestujúcu SaSnová parlamentná väčšina zložená z koaličných aj opozičných poslancov. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.konštatoval Hrabko. Traja koaliční partneri totiž prehlasovali SaS na rokovaní vlády, a v parlamente, kde by na to nemali dosť hlasov, im pomohlo niekoľko nezaradených poslancov zvolených za ĽS NS.Tento mechanizmus rozhodovania hodnotí Hrabko ako nešťastný.zdôraznil publicista.Na druhej strane, právo veta, ktoré vyplýva z koaličnej zmluvy, by podľa neho mohlo platiť iba za predpokladu, že by fungovala samotná koaličná zmluva. Keďže vládne pomery už dávno nezodpovedajú dohodám zakotveným v koaličnej zmluve, je podľa Hrabka celý dokument nefunkčný.upozornil Hrabko s tým, že to sa doteraz nestalo.Aktuálne sa podľa neho v parlamente hlasuje ad hoc, na základe aktuálnych dohôd konkrétnych poslancov. Aj v prípade hlasovaní o programe schôdze, kde tri vládne strany podržala časť nezávislých poslancov, vznikla podľa Hrabka väčšina ad hoc.konštatoval.Čo sa týka samotných opatrení, o ktorých parlament rokuje, podľa Hrabka sú ako systémová pomoc nedostatočné.upozornil.Zatiaľ čo českí dôchodcovia dostanú podľa neho v dôsledku vysokej inflácie v priebehu tohto roka tri krát pridané, naši dostanú len skôr vyplatený 13. dôchodok.konštatoval Hrabko.povedal s tým, že na prvý rok možno minister financií Igor Matovič peniaze našiel, ale otázkou budú ďalšie roky.