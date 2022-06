HRABKO: Tekuté väčšiny pri hlasovaní v NR SR budú pribúdať

Otázka pre Juraja Hrabka

Ako hodnotíte vstup ministerky spravodlovosti Márie Kolíkovej do SaS?

-Podporu SaS má, odkedy prešla do jej poslaneckého klubu z poslaneckého klubu Za ľudí. SaS ju, takpovediac, prikryla svojimi ochrannými krídlami. Myslím si, že Mária Kolíková takto rieši svoju politickú budúcnosť. Vie, že ako nečlenka strany by mala horšie východiskové pozície do budúcnosti, nehovorím tu o aktuálnom volebnom období. Zrejme chce pokračovať v politickej práci aj v budúcnosti, tak je prirodzené, že si hľadá stranu. To, že programy SaS a Za ľudí nie sú totožné, na Slovensku veľkú úlohu nehrá, videli sme tu onakvejšie prestupy. Ak chce byť v politike, je nevyhnutné mať stranícke krytie a byť členkou strany, to jej môže iba pomôcť, nie ublížiť. Uvidíme, ako si tam „sadne“ s kolegami, to sa uvidí pred voľbami, keby nastane istá tlačenica, ako, napokon vždy a v každej strane. Pani Kolíková je advokátka a venuje sa právu, na ministerstvo spravodlivosti ju zavolala ešte Lucia Žitňanská a podľa mňa by v tom chcela pokračovať ďalej.-

Bratislava 25 . júna (Teraz.sk) – Z dvoch scenárov, teda konsolidácie vládnej koalície alebo naopak pokračujúceho rozkladu vzťahov medzi jej subjektmi, je pravdepodobnejší ten druhý, preto sa dá očakávať pribúdanie hlasovaní postavených na ad hoc vytvorenej parlamentnej väčšine. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.parlamentné väčšiny podľa neho vždy vznikajú s konkrétnym cieľom.povedal na margo prelomenia prezidentkinho veta pri hlasovaní o protiinflačnom balíčku.Pri tomto hlasovaní sa k poslancom vládneho OĽANO a Sme rodina pridali viacerí nezávislí poslanci, vrátane skupiny pôvodne zvolenej za ĽS NS. Na aktuálnej schôdzi parlamentu však rôzne zákony prechádzali na základe podpory rôznych väčšín, od klasickej koaličnej až po rôzne varianty podpory krížom cez politické spektrum.poznamenal Hrabko. Dodal, že ak by sa vládna koalícia dokázala konsolidovať, má k dispozícii pohodlnú väčšinu 88 poslancov.konštatoval.Z vecného hľadiska sa podľa Hrabka dá schválený balíček považovať len za pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi a s protiinflačnou pomocou, ako ju realizujú okolité štáty, sa porovnávať nedá. Z politického hľadiska však ide o jednoznačné víťazstvo lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorý dokázal pri hlasovaní zjednotiť celý poslanecký klub OĽANO.konštatoval Hrabko.Dodal, že aj keď je rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní v prípade zmien, ktoré majú začať platiť až na budúci rok očividne zbytočné, Ústavný súd (ÚS) SR v minulosti opakovane takýto postup toleroval s odôvodnením, že parlament záverečným hlasovaním konvalidoval prípadné formálne nedostatky pri rokovaní.Ak však prezidentka posunie zákon na ÚS, ten môže doterajšiu rozhodovaciu prax prelomiť novým rozhodnutím. Z tohto dôvodu podľa neho ešte nie je isté, že chválené zmeny naozaj vstúpia do účinnosti 1. januára 2023.uzavrel Hrabko.