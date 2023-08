HRABKO: Témou Roberta Fica strany prekrývajú svoju neschopnosť vládnuť

Bratislava 31. augusta (Teraz.sk) – Politickou témou Roberta Fica strany bývalej vládnej koalície prekrývajú svoju neschopnosť vládnuť, keďže volebné obdobie začínali s väčšinou 95 poslancov a končí sa predčasne pod vedením dočasne poverenej úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Líder Smeru-SD podľa neho nie je sám osebe taký výnimočný politik, aby bol aj v roku 2023 ústrednou postavou celého volebného boja.upozornil Hrabko.Pripomenul Ficove politické problémy a stagnujúce preferencie zo začiatku volebného obdobia, keď sa mu rozpadol poslanecký klub. Rastúce politické problémy však podľa Hrabka mali v tom období aj vládne strany a potrebovali silnú politickú tému.konštatoval Hrabko.Masívna medializácia politického boja koaličných strán so Smerom-SD podľa neho znovu oživila rast podpory strany Roberta Fica.povedal Hrabko.Až reálne hlasovanie voličov v septembrových parlamentných voľbách však podľa neho ukáže, nakoľko úspešná bola predvolebná ponuka kandidujúcich subjektov, vrátane Smeru-SD.upozornil Hrabko, že poradie z aktuálnych prieskumov verejnej mienky smerodajné nie je.Kancelária prezidentky Zuzany Čaputovej podľa TASR potvrdila, že hlava štátu má v úmysle dať po voľbách poverenie na rokovania o zostavení vlády lídrovi najsilnejšej strany.reaguje Hrabko.Táto ústavná tradícia je podľa neho zvyk, ktorý dodržovali doteraz všetci prezidenti, právne záväzný však nie je.upozornil.Ak by sa prezidentka obvyklého postupu držala, podľa Hrabka dostane najúspešnejšia strana poverenie na koaličné rokovania a zároveň termín, dokedy má predložiť ich výsledky. Ak táto strana v danom termíne neuspeje, poverenie dostane niekto iný. Ak uspeje, začne s prezidentkou rokovať o vymenovaní samotnej vlády.upozornil Hrabko s tým, že v týchto fázach kreovania novej vládnej moci je úloha prezidentky mimoriadne dôležitá.Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora podľa neho ostáva pri moci až do vymenovania vlády novej. Jej ambíciu presadiť v parlamente v posledných týždňoch pred voľbami legislatívne zmeny s cieľom pomôcť pediatrickým ambulantným pohotovostiam, prípadne vylepšiť trestné právo, však Hrabko považuje za málo realistickú.upozornil Hrabko.dodal.Na margo vyhlásenia bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, že mieni v nadchádzajúcich prezidentkách voľbách kandidovať na post hlavy štátu, Hrabko povedal, že nebolo prekvapivé a nadväzovalo na predchádzajúce vyjadrenia tohto dlhoročného diplomata. Týmto vyhlásením sa však jeho rozhodnutie kandidovať stalo oficiálnym.povedal Hrabko.