HRABKO: Trump bude prezidentom všetkých voličov, aj tých sklamaných

Bratislava 9. novembra (Teraz.sk) – V demokracii je normálne, ak po voľbách prezidenta časť voličov oslavuje a druhá je sklamaná. Ale zvolený prezident, v prípade amerických volieb republikánsky kandidát Donald Trump, bude zastupovať všetkých voličov, aj tých, čo ho nevolili. V TASR TV to konštatoval publicista Juraj Hrabko.Dôležité podľa neho je, že voľby boli demokratické a férové, neboli nijako spochybnené a rozhodli v nich väčšinovým hlasovaním voliči. Demokraticky zvolený prezident má podľa Hrabka po nástupe do funkcie brať do úvahy aj potreby a postoje tých, čo ho nevolili.odhadol Hrabko.Časť sľubov z čias predvolebnej kampane podľa neho ostane len v rétorickej rovine a realizovať sa nikdy nebudú, na iné sa nový prezident bude snažiť nadviazať. Nová rovina reálnej politiky sa podľa Hrabka začne budovať po nástupe prezidenta do funkcie.poznamenal Hrabko, ktorý očakáva vyššiu orientáciu novozvoleného prezidenta na domáce témy.Na otázku, prečo väčšina z prieskumov verejnej mienky v USA nedokázala realisticky modelovať priebeh volieb, ktorý viedol k hladkému víťazstvu Donalda Trumpa, Hrabko odpovedal, že agentúry nedokázali držať krok s realitou.pripomenul Hrabko.Na margo cesty premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Číny, Hrabko povedal, že je treba počkať na oficiálny výstup z vládneho kabinetu.konštatoval. Zatiaľ sú podľa neho k dispozícii len medializované politické vyjadrenia, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či ich povedal koaličný alebo opozičný predstaviteľ.podčiarkol Hrabko.Za dôležitý politický úspech označil Hrabko potvrdenie slovenského nominanta na post eurokomisára Maroša Šefčoviča po vypočutí pred výbormi Európskeho parlamentu.upozornil Hrabko.Z návrhu zákona o odškodňovaní fyzických osôb v súvislosti s protipandemickými opatreniami vyplýva, že osoba, ktorá dostala pokutu za porušenie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, alebo zaplatila za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach, sa môže domáhať odškodnenia. Vládny kabinet tiež schválil uznesenie o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami.reagoval Hrabko, podľa ktorého sa odškodnenia po rokoch už veľa ľudí domáhať nebude.Samotný zámer opatrení je však podľa neho pozitívny, keďže v súvislosti s pokutami ešte stále prebieha množstvo konaní, vrátane súdnych, a ich výsledky sa od prípadu k prípadu líšia.uzavrel Hrabko.