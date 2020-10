HRABKO: Ústavný súd môže nechať núdzový stav opraviť

Plán obnovy

Bratislava 10. októbra (Teraz.sk) – Ústavný súd (ÚS) SR spojil konania v prípade podania opozičných poslancov, aj Generálnej prokuratúry (GP) SR vo veci protiústavnosti vyhlásenia núdzového stavu do jedného a podľa publicistu Juraja Hrabka môže rozhodnúť aj tak, že síce identifikuje nedostatky, ale dá vláde čas na ich odstránenie.povedal Hrabko v diskusii na Tablet.tv.Napríklad v Českej republike podľa neho súd zrušil opatrenia úradu verejného zdravotníctva s tým, že také môže vydať len ministerstvo zdravotníctva, ale zároveň ministerstvu nechal priestor niekoľko dní, aby to mohlo napraviť.upozornil Hrabko, že aktuálne platia obidva režimy súčasne.Zopakoval, že tentoraz už to vláda nebude mať také ľahké, ako to mala pri prvom vyhlásení núdzového stavu na jar.tvrdí Hrabko.dodáva.Hrabko zároveň upozornil, že GP SR podala ešte jedno dôležité podanie na ústavný súd.upozornil Hrabko.Termín na predkladanie kandidátov vypršal v piatok 9. októbra. Od rozhodnutia ÚS SR však závisí, či voľba prebehne podľa novelizovaného zákona, alebo ešte podľa starej legislatívy.Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) predstavil zásobník reforiem formulovaný v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Zároveň k týmto reformám otvoril verejnú diskusiu. Minister informoval, že práve z tohto zásobníka sa bude čerpať pri tvorbe Plánu obnovy, na základe ktorého má Slovensko čerpať viac ako šesť miliárd eur z európskych zdrojov.reagoval Hrabko.dodal.Aj keď definitívny termín na predloženie plánu je až koncom apríla budúceho roka, podľa Hrabka by už mala byť rozbehnutá práca na konkrétnych projektoch, nie iba víziách štrukturálnych reforiem.povedal.Mimoriadna schôdza NRSR ohľadom riešenia dôsledkov koronakrízy, ktorú iniciovala opozícia, sa nekonala, koaliční poslanci neschválili jej program, čo sa dalo očakávať. Na otázku, prečo sa opozičné strany snažili iniciovať schôdzu, o ktorej vedeli, že napokon nebude, Hrabko odpovedal, že kvôli medializácii.povedal.dodal Hrabko.Konanie polície v prípade starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. považuje primátor Bratislavy Matúš Vallo a 14 starostov bratislavských mestských časti za výrazne neprimerané. Napísali to v liste adresovanom ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí), dočasnému prezidentovi Policajného zboru Petrovi Kovaříkovi a prvej námestníčke generálneho prokurátora Viere Kováčikovej.Starosta strávil tri dni v cele predbežného zadržania kvôli podozreniu zo zneužívania právomocí verejného činiteľa a spôsobenia prieťahov pri schvaľovaní veľkých developerských projektov. Na slobodu sa dostal až vďaka rozhodnutiu súdu, ktorý návrh na kolúznu a preventívnu väzbu zamietol.reagoval Hrabko na vyhlásenie komunálnych politikov, ktoré sa mu zdá byťAk orgány činné v trestnom konaní postupovali s neprimeranou intenzitou, starosta má podľa Hrabka prostriedky na to, aby sa domáhal nápravy.