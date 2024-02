HRABKO: Ústavný súd tu nie je na to, aby plnil politikom priania

Bratislava 17. februára (Teraz.sk) –Časť politického spektra, ktorá bojuje proti novele Trestného zákona, vkladá nádeje do Ústavného súdu (ÚS) SR, od ktorého očakáva zablokovanie vstupu zákona do účinnosti. Ale úlohou ÚS SR nie je riadiť trestnú politiku štátu, ani plniť priania politikov, jeho primárnou úlohou je dbať na ochranu ústavnosti. V TASR TV to vo štvrtok 15. februára povedal publicista Juraj Hrabko.Osobne nepredpokladá, že by sa ÚS SR zapájal do parlamentných politických hier.upozornil Hrabko.Dodal, že politické tlaky z oboch strán sú pri takejto citlivej otázke prirodzené.konštatoval Hrabko.Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 16. februára novelu Trestného zákona podpísala a zároveň avizovala, že ju napadne na ÚS SR a bude žiadať pozastavenie jej účinnosti.vyhlásila hlava štátu.Hrabko vo štvrtok 15. februára konštatoval, že je na prezidentke, ako sa rozhodne. Ak však podpíše novelu, s ktorou nesúhlasí, aby vyšla v ústrety očakávaniam jednej časti politického spektra, poprie princípy, s ktorými predstúpila pred voličov počas svojej prezidentskej kampane.povedal Hrabko.členských štátov Európskej únie pri hlasovaní o zásadných otázkach.Zatiaľ čo Pellegrini zrušenie práva veta jednoznačne odmieta, Korčok si vie predstaviť diskusiu o posilnení Európskej únie v otázkach zahraničnej politiky.konštatoval Hrabko. Dodal, že je na rozhodnutí členských štátov, ako si usporiadajú systém rozhodovania.Zároveň pripomenul, že v čase, keď Slovensko do Európskej únie vstupovalo, mali členské štáty právo veta k dispozícii. Prípadné rušenie práva veta si podľa Hrabka vyžaduje súhlas všetkých členských štátov, vrátane Slovenska.“ upozornil Hrabko., vláda vyslovila súhlas s jeho menovaním. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.konštatoval Hrabko.Ak by sa hlava štátu rozhodla návrh vlády odmietnuť, musí podľa Hrabka formulovať dôvody takéhoto rozhodnutia.upozornil. Zároveň pripomenul povinnosť prezidenta zabezpečovať riadny chod štátnych inštitúcií.povedal Hrabko.považuje Hrabko za politickú chybu.konštatoval. Na druhej strane, Mikasa považuje za jedného z najlojálnejších štátnych úradníkov, ktorý vydržal pracovať aj v čase najväčších koronavírusových zmätkov.upozornil Hrabko.