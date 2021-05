HRABKO: V uvoľňovaní opatrení je priveľa chaosu a zmätku

Otázka pre J. Hrabka: Aký je dnes politický význam kauzy vraždy Roberta Remiáša z 29. apríla 1996, teda spred 25 rokov?

-Plynutím času sa zmenšuje možnosť, že bude vrahom dokázaná vina. Pre pani Remiášovú a jeho blízkych to bude, samozrejme, doživotná trauma. Trestné stíhanie síce beží, ale o jeho výsledkoch nevieme nič. Samozrejme, v novodobých dejinách Slovenska ostane vražda Roberta Remiáša zapísaná, mala vtedy veľký politický vplyv. Tým, že sa to stalo, Vladimír Mečiar síce ešte voľby vyhral, ale už nezostavil vládu.

Bratislava 1. mája (Teraz.sk) – Podobne ako v prípade zavádzania protipandemických opatrení na Slovensku, aj pri ich uvoľňovaní je podľa publicistu Juraja Hrabka priveľa chaosu a zmätku.pripomenul Hrabko.Osobne vníma ako príliš rýchle najmä tempo uvoľňovania pravidiel na hraniciach. Na druhej strane, pretrvávanie núdzového stavu pokladá Hrabko za neopodstatnené.pýta sa.Hrabko pripomína, že núdzový stav sa má vyhlasovať len na nevyhnutnú dobu. Riešenie problémov súvisiacich s pandémiou môže podľa neho dlhodobo upravovať aj špeciálny zákon, aký prijala napríklad Česká republika, a nemusí byť neustále predlžovaný núdzový stav.tvrdí Hrabko.Na margo vyhlásení troch koaličných strán, že v parlamente za určitých podmienok pokračovanie núdzového stavu nepodporia, Hrabko reagoval, že takáto politická rétorika je ťažko čitateľná.pripomenul.Dodal, že ak si vláda schválila pokračovanie núdzového stavu, tento môže pokračovať až 20 dní bez toho, aby o ňom parlament vôbec rokoval.upozornil Hrabko.Na margo predloženia slovenského Plánu obnovy Európskej komisii v plánovanom termíne do konca apríla Hrabko povedal, že očakáva jeho odsúhlasenie.povedal s tým, že pri čerpaní peňazí z Plánu obnovy očakáva podobné problémy, aké má Slovensko pri čerpaní eurofondov.Najväčší význam schválenia Programového vyhlásenia vlády v parlamente je podľa Hrabka v tom, že sa kabinet dostane pod parlamentnú kontrolu.upozornil.Vláda schválila nomináciu Michala Aláča na post riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Hrabko očakáva, že ho prezidentka Zuzana Čaputová do funkcie vymenuje a že táto nominácia s ňou bola vopred konzultovaná.poznamenal Hrabko.dodal.Na margo vyjadrenia Richarda Sulíka, že má kabinet Eduarda Hegera v porovnaní s predchádzajúcou vládou vyššiu šancu dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia, Hrabko poznamenal, že to závisí od konkrétnych krokov samotnej vlády.odhadol Hrabko.