HRABKO: Väčší problém ako odvolanie šéfa SIS je rastúci chaos a zmätok

Bratislava 24. augusta (Teraz.sk) – Nominácia, ako aj odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) je v kompetencii predsedu vlády. Väčší problém ako to, že sa svoju právomoc rozhodol využiť, je rastúci chaos a zmätok v oblasti bezpečnostných inštitúcií. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Pripomenul, že ani riaditeľ SIS Michal Aláč, ani riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný neboli po zásahu NAKA vzatí do vyšetrovacej väzby a stíhaní sú na slobode.pripomenul Hrabko.Ak by premiér Ódor vymenil riaditeľa SIS hneď po svojom vymenovaní do funkcie, bol by to podľa Hrabka štandardný krok.poznamenal.Dnes však dočasne poverená vláda nemá ani ministra vnútra a rezort riadi predseda vlády, SIS bude riadiť prvý námestník.konštatuje Hrabko.Problém podľa neho vznikol už pri kreovaní úradníckej vlády.povedal.Ak by ale prezidentka nebola súhlasila s neskorším, jesenným termínom volieb, nemuseli podľa Hrabka vzniknúť ani problémy súvisiace s úradníckou vládou.poznamenal Hrabko.Vojna v bezpečnostných inštitúciách podľa neho na Slovensku prebiehala počas celého volebného obdobia.povedal. Ak by to nový kabinet nedokázal, podľa Hrabka padne a nestabilita bude pokračovať ďalej.Potrebu striktne zákonného postupu zo strany budúcej vlády považuje Hrabko za samozrejmosť.upozornil.Premiér Ódor avizoval, že by chcel riešiť problémy s pediatrickými ambulantnými pohotovosťami a zároveň zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku v súvislosti s nedávnou vraždou v Dubnici nad Váhom na mimoriadnej schôdzi parlamentu v septembri.povedal Hrabko.Aktuálny parlament je podľa neho v tomto čase nevypočitateľný a má nízku legitimitu.konštatuje.dodal Hrabko.