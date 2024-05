HRABKO: Veľa bude záležať od toho, aký Robert Fico vyjde z nemocnice

Bratislava 25. mája (Teraz.sk) – Zodpovednosť za to, že sa spoločnosť dostala do stavu vysokej polarizácie a permanentného napätia, nesú politici a aktivistické médiá na oboch stranách politického spektra. Šanca na zlepšenie tohto stavu nie je veľká a bude do vysokej miery záležať od toho, aký Robert Fico vyjde z nemocničných dverí. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Informácie o aktuálnych politických postojoch predsedu vlády sú podľa neho limitované a k verejnosti sa dostávajú iba sprostredkovane, prostredníctvom ľudí s ktorými hovoril. Podľa Hrabka je Robert Fico ako štvornásobný premiér jedným z vôbec najskúsenejších slovenských politikov, je však veľmi ťažké predpokladať, ako ho pokus o atentát poznačil.konštatoval Hrabko.Uznesenie Národnej rady SR, ktorým prítomní poslanci jednohlasne odsúdili násilie, podľa Hrabka netreba preceňovať.tvrdí. Spôsob politickej komunikácie na Slovensku má podľa neho svoju zotrvačnosť a mnohí politici sa budú postupne vracať do starých koľají.Podľa Hrabka je škoda, že sa k incidentu dokumentom na oficiálnej úrovni nevyjadrila aj vláda a prezidentský palác, hoci úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová spolu so zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim pôvodne takúto iniciatívu mala.pripomenul.Na poznámku, že hoci to takto neformulovala žiadna politická strana, mítingov s občanmi mohlo dočasne ubudnúť aj z bezpečnostných dôvodov, Hrabko reagoval, že do istej miery je nebezpečné akékoľvek verejné zhromaždenie, ktoré organizátori nemajú pevne v rukách.poznamenal Hrabko.Pripomenul demonštrácie z roku 1989, ktoré prebiehali pod heslom odmietania násilia.uzavrel Hrabko.