HRABKO: Veľká politika pripravila poslancov NRSR o posty v samospráve

Bratislava 31. októbra (Teraz.sk) – Vplyv celoštátnej politiky na spojené regionálne a komunálne voľby nebol výrazný a jeho najviditeľnejším prejavom bol neúspech viacerých poslancov Národnej rady SR pri snahe získať posty samospráve. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Pri rozhodovaní v regionálnych a komunálnych voľbách sa podľa neho dá len ťažko oddeliť faktor podpory politických strán od vplyvu skúseností voličov so samotnými kandidujúcimi osobnosťami.Problémy, ktoré pri hlasovaní volič rieši, ako aj dôvod, prečo sa vôbec rozhodne ísť voliť, sú však podľa Hrabka úplne iné v komunálnych a regionálnych voľbách, ako pri voľbách parlamentných.upozornil.Dôvod, prečo pri voľbách predsedov VÚC a primátorov krajských miest voliči takmer úplne uprednostnili kontinuitu pred zmenou, bol podľa Hrabka nedostatok silných vyzývateľov aktuálnych funkcionárov. Predseda VÚC, alebo primátor krajského mesta má podľa neho celé funkčné obdobie čas na to, aby sa snažil posielať svojim voličom pozitívne signály o svojej činnosti.upozornil.Na vyhlásenie Petra Pellegriniho, podľa ktorého je Hlas-SD s najväčším počtom získaných starostov a primátorov volených pod politickou značkou víťazom volieb, Hrabko reagoval, že sa na to dá pozerať vždy z hľadiska toho parametra volebných výsledkov, ktorý vyberieme.poznamenal.Dodal, že koalície podporujúce kandidátov vo voľbách boli často veľmi odlišné od aktuálnych spojenectiev strán v Národnej rade SR a aj to bol faktor, ktorý vzďaľoval komunálne a regionálne voľby parlamentnej politike. Strany, ktoré v parlamente spolupracujú v koalícii, prípadne v opozícii, si v jednotlivých regiónoch, mestách či obciach podľa neho často konkurovali.Potenciál pokračovania v celoštátnej politike podľa Hrabka môže mať spojenectvo SaS a Progresívneho Slovenska v Bratislave.upozornil.Spojenie regionálnych a komunálnych volieb podľa Hrabka splnilo účel v tom, že vzrástla účasť na voľbách do VÚC. Na druhej strane bola účasť na komunálnych voľbách historicky najnižšia, aj keď iba o 2,5 percenta.upozornil Hrabko.