HRABKO: Vláda problém zdravotníctva rieši, ale nie dosť rýchlo

Bratislava 19. novembra (Teraz.sk) – Vláda rokuje s Lekárskym odborovým združením (LOZ) a hľadá riešenie aktuálnej zdravotníckej krízy, ale trvá to príliš dlho a dôsledkom je pretrvávajúca neistota pacientov, lekárov, aj vedení nemocníc ohľadom výsledku týchto rozhovorov. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Riaditelia nemocníc podľa neho nevedia, či v konečnom dôsledku budú mať k dispozícii lekárov, ktorí podali výpovede. Tí zasa nemajú pod kontrolou to, či ich nemocnica v prípade stiahnutia výpovede automaticky zoberie naspäť.upozornil Hrabko.Teoreticky môže byť podľa neho dokonca vyhlásený núdzový stav.konštatuje Hrabko.Uznesenie parlamentu k situácii v zdravotníctve považuje za politický úspech Smeru-SD, ktorý ho navrhol.poznamenal Hrabko.Samotné hlasovanie Národnej rady SR, ktorým aj hlasmi vládneho hnutia Sme rodina schválila opozičné uznesenie, podľa neho svedčí o neštandardných pomeroch v parlamente.povedal Hrabko.O neštandardných pomeroch v parlamente podľa neho svedčí aj to, že opozícia obštrukciou dosiahla odloženie hlasovania o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) na decembrovú schôdzu. Po odvolaní Jany Bittó Cigánikovej (SaS) z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru sa podľa neho dá očakávať, že sa k hlasom za vyslovenie nedôvery pridajú aj poslanci SaS.povedal.Na margo avizovaného prijatia OĽANO do Európskej ľudovej strany (EPP) Hrabko konštatoval, že nie je úspechom iba pre slovenskú politickú stranu.konštatoval.Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili v stredu (16.11.) za verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.reagoval Hrabko.upozornil.