HRABKO: Vláda si môže podporu v NRSR dohodnúť, alebo sa za ňu modliť

Bratislava 8. decembra (Teraz.sk) – Na vyslovenie nedôvery vláde je nevyhnutné, aby za ňu hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda minimálne 76. Akékoľvek iné hlasovanie aspoň polovice parlamentu má za následok, že vláda ostáva a žiadna politická zmena nenastane. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.V demokratickej politike podľa neho nie je nič dôležitejšie, ako rokovania, hľadanie konsenzu a následne rozhodnutie hlasovaním v parlamente. Predstavitelia vládnej koalície majú podľa Hrabka možnosť rokovať o podpore vlády až do momentu hlasovania.zdôraznil Hrabko.Ak vláda hlasovanie ustojí, znamená to kontinuitu aktuálneho stavu, vrátane toho, že opozícia môže kedykoľvek iniciovať hlasovanie o nedôvere vláde znovu.poznamenal.Ak by bola vláde vyslovená nedôvera, situácia sa výrazne zmení v tom, že parlament stratí kontrolu na vládnym kabinetom a iniciatívu prevezme prezidentka Zuzana Čaputová. Prezidentka má podľa neho v takom prípade viacero možností ako situáciu riešiť. Najpravdepodobnejší scenár je ten, že by dočasným vedením štátu poverila aktuálny kabinet Eduarda Hegera a súčasne začala rozhovory o ďalšom postupe s politickými stranami.povedal.Hrabko nepredpokladá, že by sa na Slovensku opakoval prípad z Českej republiky, kde podobnú vládnu krízu riešil prezident Miloš Zeman.poznamenal Hrabko. Dodal, že v prípade vyslovenia nedôvery vláde je jedným z pravdepodobných smerov politického vývoja cesta k predčasným parlamentným voľbám.Tak, ako je možné opakovane žiadať o zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom odvolania vlády, sa podľa Hrabka dá do NR SR opakovane predkladať aj návrh zákona o štátnom rozpočte na budúci rok.upozornil.Hoci je rozprava k návrhu rozpočtu už ukončená, podľa Hrabka je viacero spôsobov, ako doň v prípade politickej vôle a dohody doplniť nejaké zmeny. Je to možné urobiť ešte pred aktuálnym hlasovaním, alebo rozpočet zamietnuť a predložiť ho znova s už zapracovanými zmenami.