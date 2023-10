HRABKO: Vládnuť lepšie ako Matovičova a Hegerova vláda nebude ťažké

Bratislava 28. októbra (Teraz.sk) – Každá nastupujúca vláda by sa mala snažiť prekonať svojich predchodcov a dosiahnuť, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie, dôstojnejšie a spokojnejšie ako predtým. Nízky štandard vládnutia za posledných tri a pol roka skráteného volebného obdobia však túto úlohu novému kabinetu Roberta Fica (Smer-SD) výrazne uľahčuje. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Vyhrotené politické súboje vo vnútri vládnej koalície, alebo členmi vlády medzi sebou, intenzívne sledované médiami, budú podľa Hrabka v budúcnosti skôr výnimočné.odhaduje.Vnútorné pnutia v trojčlennej koalícii podľa Hrabka určite vznikať budú, skúsený premiér by však mal ustrážiť, aby neprekročili únosnú mieru.pripomenul Hrabko, že posledný rok skráteného volebného obdobia prebehol na Slovensku v znamení dočasných vládnych kabinetov, ktoré nemali dôveru Národnej rady SR.Predchádzajúce vlády podľa Hrabka nastavili nízko latku v rešpektovaní zákona ústavnými činiteľmi, mnohé improvizácie boli podľa neho na hranici zákona, alebo ju dokonca prekračovali.pripomenul hlasovanie poslancov nakazených vírusom covid-19 v Národnej rade SR.Ak by v priebehu tohto volebného obdobia polícia zadržala niektorého poslanca Národnej rady SR, nebude to podľa Hrabka nič výnimočného, keďže v predchádzajúcom volebnom období sa to už tiež stalo.Kultúra diskusie v parlamente sa podľa Hrabka príliš nezlepší, keďže doň aj v týchto voľbách postúpilo viacero poslancov známych hrubým a agresívnym slovníkom, ale ich vplyv na samotnú parlamentnú prácu už bude podľa neho marginálny.V parlamente sa podľa neho Smeru-SD, Hlasu-SD a Slovenskej národnej strane podarilo vytvoriť stabilnú väčšinu, ktorá sa napokon premietla do menovania v poradí už štvrtej vlády Roberta Fica.konštatoval Hrabko.Postup prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá si najprv vyžiadala neoficiálny zoznam členov vlády a potom vyhlásila, že nepristúpi k menovaniu premiéra, pokiaľ nebude kandidatúra Rudolfa Huliaka (nom. SNS) na pozíciu ministra životného prostredia zmenená, bol podľa Hrabka v rozpore s ústavou. Keďže sa však Huliak nedostal do oficiálnej nominácie, ktorú mohol Robert Fico predložiť až v pozícii premiéra, jeho šance na úspech v prípade sťažnosti na Ústavný súd SR sú malé.konštatoval Hrabko.Situácia, v ktorej nová vláda Slovensko preberá, je podľa Hrabka zložitá.konštatuje Hrabko. Vládny kabinet je zložený zo skúsených ministrov, ale aj úplných nováčikov, výhodou pri riešení problémov by však podľa Hrabka mohol byť skúsený premiér.Na margo účasti Roberta Fica na summite lídrov Európskej únie v Bruseli 26. a 27. októbra, Hrabko povedal, že to najdôležitejšie zaznie v kuloároch a verejnosť sa to dozvie až s odstupom času, ak vôbec.uzavrel Hrabko.