HRABKO: Vo voľbách nepôjde o charakter štátu, ale o legitimitu vlády

Bratislava 26. septembra (TASR) – V nadchádzajúcich voľbách nepôjde o demokratický charakter štátu, ako to niektoré strany tvrdia v predvolebnej kampani, ale o to, aby mala nová vláda legitimitu priamo od voličov a nie iba od prezidentky Zuzany Čaputovej. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Upozornil, že tri posledné vládne kabinety tohto skráteného volebného obdobia boli dočasné a svoju legitimitu nemali odvodenú od rozhodnutia voličov.povedal Hrabko.Po dlhom období neštandardného riadenia štátu dočasnými vládami môžu podľa neho parlamentné voľby vrátiť chod vecí verejných do normálnych koľají.podčiarkol Hrabko.Mobilizácia voličov proti návratu Roberta Fica k moci je podľa Hrabka na Slovensku už tradičná a časť voličov ju akceptuje. Na druhej strane, aj mobilizácia opozície za zmenu aktuálneho štýlu riadenia štátu môže podľa neho u časti voličov bodovať.poznamenal Hrabko.Lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi podľa neho už historicky patrí to, že bol po Vladimírovi Mečiarovi prvým politikom, ktorý dokázal Roberta Fica vo voľbách priamo poraziť.povedal Hrabko.Hrabko pokladá za správne, že prezidentka Zuzana Čaputová apeluje na voličov, aby sa volieb zúčastnili, lebo vyššia účasť voličov následne znamená aj vyššiu legitimitu zvoleného parlamentu a ním vytvorenej vlády.Jej rozhodnutie obrátiť sa krátko pred voľbami na ústavný súd, aby posúdil, nakoľko je generálny prokurátor povinný jej poskytovať spisy z prípadov riešených na základe paragrafu 363 Trestného poriadku, však považuje za nepriamy vstup do predvolebnej kampane.Na súd sa hlava štátu podľa neho mohla pokojne obrátiť aj po voľbách, kedy by to už nijako nemohlo interferovať s predvolebnou kampaňou.upozornil.Za predvolebný ťah považuje aj avízo lídra Smeru-SD Roberta Fica, že má v úmysle iniciovať proti prezidentke ústavnú žalobu kvôli podozreniu zo snahy ovplyvňovať živý prípad.uzavrel Hrabko.