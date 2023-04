HRABKO: Voľby nie sú len časom sľubov, ale aj časom zúčtovania

Bratislava 29. apríla (Teraz.sk) – Voľby nie sú len časom sľubov, ale z pohľadu voliča aj časom zúčtovania toho, ako hodnotí správanie politických strán v priebehu volebného obdobia. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Vzhľadom na napätú politickú situáciu, predčasné parlamentné voľby vyhlásené v neskorom termíne, ale aj veľké výzvy, ktoré budú stáť pred budúcou vládou, Hrabko neočakáva korektné súperenie.povedal s tým, že voliči by neférové útoky mali pri svojom rozhodovaní brať do úvahy čo najmenej.S názorom Borisa Kollára (Sme rodina), že vzhľadom na dobré výsledky v boji proti korupcii v priebehu tohto volebného obdobia, už táto téma nebude vo voľbách dominantnou, Hrabko súhlasí iba čiastočne.povedal.Z kľúčové témy považuje Hrabko aktuálne politické výzvy, najmä vysokú infláciu a zdražovanie a konflikt na Ukrajine. Volebná kampaň podľa neho sa oficiálne začína dňom vyhlásenia volieb, ktorý predseda parlamentu Boris Kollár avizoval na koniec mája, ale už šesť mesiacov pred oficiálnym začatím volebnej kampane musia politické strany povinne evidovať náklady.V parlamente je podľa neho neoficiálna časť kampane už v plnom prúde.povedal Hrabko.Dodal, že návrh nie je možné zaradiť na aktuálnu schôdzu, lebo parlament nedávno podobný zamietol a v lehote šiestich mesiacov sa k nemu podľa rokovacieho poriadku vracať nesmie.upozornil Hrabko.poznamenal Hrabko.Neskorý termín predčasných volieb podľa neho zvyšuje už aj tak pomerne veľký chaos v parlamente.konštatoval Hrabko.Na otázku, či má vyššiu politickú hodnotu deklarácia strany, že sa po voľbách bude snažiť hľadať politických partnerov s cieľom presadiť svoj program, alebo jasné vymedzenie s akými subjektami určite nepôjde do vlády, Hrabko povedal, že to druhé je iba predvolebným gestom voči voličom.povedal Hrabko.