HRABKO:Voliči PS, SaS a KDH protestujú najmä kvôli frustrácii z volieb

Bratislava 16. decembra (Teraz.sk) – Hlavnou motiváciou voličov Progresívneho Slovenska, SaS a KDH zúčastňovať sa protivládnych protestov je frustrácia zo samotných výsledkov parlamentných volieb a z toho, že ich strany nedokázali zložiť vládnu koalíciu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Dôkazom podľa neho môžu byť aj kľúčové heslá demonštrácií zamerané najmä proti vláde Smeru-SD. Hodnotenie účasti na mítingoch týchto politických strán v Bratislave a Košiciach sa podľa Hrabka rôzni v závislosti od toho, kto a na základe čoho ju posudzuje. On osobne považuje účasť ľudí za vysokú a ešte vyššia by bola, ak by ju svojou produkciou viac podporili umelci.povedal.Protesty podľa neho nebudú mať žiadny vplyv na rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), súčasné vládne strany podľa Hrabka zásadné zmeny tohto úradu avizovali dlhodobo už pred voľbami a je málo pravdepodobné, že by si ich rozmysleli.konštatoval.dodal Hrabko.Na druhej strane, podľa Hrabka je vždy dobré, ak politické strany aktívne pracujú so svojimi voličmi a prípadne ich dokážu dostať aj do ulíc. Pozitívne sa to podľa neho môže prejaviť napríklad na volebnej kampani prezidentského kandidáta Ivana Korčoka.povedal Hrabko. Pokiaľ líder Hlasu-SD oficiálne potvrdí svoju kandidatúru, bude podľa Hrabka ťažiskom volieb práve súboj týchto dvoch osobností, aj keď počet kandidátov zrejme ešte bude stúpať.Väčšina kandidátov bude podľa Hrabka účasťou vo voľbách sledovať prioritne iné ciele, ako boj o víťazstvo. Líder Aliancie-SZÖVETSÉG Krisztián Forró môže podľa Hrabka chcieť v prvom rade zviditeľniť vlastnú, aktuálne mimoparlamentnú stranu, v prípade kandidatúry Andreja Danka (SNS) alebo Miriam Lexmann (KDH) môže ísť o prípravu na voľby do Európskeho parlamentu.konštatoval Hrabko.Na otázku, prečo sa do témy prezidentských volieb stále nezapojilo hnutie Slovensko, Hrabko odpovedal, že termín volieb prezidenta ešte nie je ani oficiálne vyhlásený a Igor Matovič má na rozhodnutie dosť času.Vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podľa ktorého Slovenská republika nebude blokovať otvorenie rokovaní o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, hoci podľa neho Ukrajina v tejto chvíli na otvorenie prístupových rokovaní pripravená nie je, hodnotí Hrabko ako pragmatické a politicky prezieravé.konštatoval Hrabko, podľa ktorého rokovania budú trvať roky, ak ich Ukrajina vôbec dokáže úspešne zavŕšiť.