HRABKO: Výbor NRSR postupoval vo Ficovom prípade striktne podľa zákona

Bratislava 30. apríla (Teraz.sk) – Mandátový a imunitný výbor parlamentu, ktorý odporučil plénu parlamentu vydať Roberta Fica na väzobné stíhanie, postupoval striktne v súlade so zákonom. V diskusii v TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.upozornil. Taký prípad by podľa neho nastal napríklad vtedy, ak by o súhlas s vydaním poslanca žiadal špeciálny prokurátor, ktorý takú kompetenciu nemá. Má ju iba generálny prokurátor, ktorý ju ďalej delegoval.dodal Hrabko.Výbor podľa neho nemusel riešiť politickú stránku veci, tej sa však nevyhne pri definitívnom hlasovaní plénum Národnej rady (NR) SR.upozornil Hrabko.V prospech lídra Smeru-SD môže podľa Hrabka hovoriť aj to, že žiadosť o jeho vydanie na väzobné stíhanie bola parlamentu zaslaná skôr, ako bol vypočutý.poznamenal publicista.Na margo reformy súdnej mapy, ktorú parlament napokon schválil vo výrazne pozmenenej podobe, Hrabko povedal, že samotní koaliční poslanci podľa neho presne nevedia, čo odhlasovalipoznamenal Hrabko.konštatoval Hrabko.Okrem toho bol podľa neho pri schvaľovaní reformy obídený zákon o rokovacom poriadku NR SR, ktorý hovorí, že ak poslanci nejakú legislatívu zamietnu, opakovane sa o nej môže hlasovať až o pol roka. V tomto prípade parlament v prvom čítaní zamietol prvé tri reformné zákony, ich časti však formou pozmeňujúceho návrhu prilepil k štvrtému zákonu, ktorý napokon prešiel.upozornil Hrabko.Na otázku, či bude Slovensko pri nasledujúcej platbe za ruský plyn bude nasledovať príklad Poľska a Bulharska, ktoré odmietli zaplatiť v rubľoch a Rusko im zastavilo dodávky suroviny, Hrabko odpovedal, že každý štát Európy rieši túto otázku samostatne.konštatoval. Výhodou Slovenska podľa neho je, že rezort hospodárstva zaplatil aktuálnu splátku ešte v čase, keď Rusko akceptovalo platby v cudzej mene a získal tak pre Slovensko v porovnaní s Poľskom a Bulharskom o mesiac viac času na hľadanie riešenia.