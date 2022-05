HRABKO: Vylúčenie dvoch poslankýň z klubu OĽANO bolo predčasné

Otázka pre Juraja Hrabka

Manželka amerického prezidenta Jill Bidenová navštívi Slovensko, kde sa počas Dňa matiek stretne s ukrajinskými matkami a deťmi, ktoré utiekli z vlasti po začiatku ruskej invázie. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 8. mája. Bidenová sa následne 9. mája plánuje stretnúť s členmi slovenskej vlády. Aký význam má podľa vás táto návšteva americkej prvej dámy?



-Nejde iba na Slovensko, ale význam má značný. Ide o prvú dámu amerického prezidenta, jedného z najmocnejších mužov sveta, v istom zmysle slova o jeho predĺženú ruku. Ide teda o to, ako túto návštevu Slovensko dokáže zužitkovať. Ale je nepochybné, že keď sa manželka amerického prezidenta vráti domov, on si jej názory a skúsenosti pozorne vypočuje. Je možné požiadať, odkázať niečo, možnosť nepriamo komunikovať s americkým prezidentom.-

Bratislava 5. mája (Teraz.sk) – Vylúčenie Romany Tabák a Kataríny Hatrákovej z poslaneckého klubu OĽANO bolo predčasným a nepolitickým krokom, ktorý oslabil vládnu koalíciu. V diskusii TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Vylúčením reagoval poslanecký klub OĽANO na hlasovanie poslankýň, ktoré nepodporili vyslovenie parlamentného súhlasu s väzobným stíhaním lídra Smeru-SD Roberta Fica.Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša sa svojim hlasovaním spreneverili hodnotám hnutia a programu, pod ktorý sa podpísali.uviedol.Hrabko označil rozhodnutie klubu OĽANO zakonštatoval Hrabko.UPOZORNENIE: Rozhovor s Jurajom Hrabkom vo forme PODCASTU si môžete vypočuť TU Osobne však nepovažuje za korektné obviňovať poslankyne, že svojim hlasovaním zradili väčšinu voličov OĽANO, keďže väčšina pôvodných voličov tohto hnutia sa k nemu už v prieskumoch nehlási.pripomenul Hrabko dnešné jednociferné preferencie vládneho hnutia.Napriek niektorým politickým signálom však pád vládnej koalície neočakáva.odhadol publicista.Neočakáva ani odchod alebo odvolanie ministra zdravotníctva Lengvarského, ktorého kritizoval líder OĽANO Igor Matovič.povedal Hrabko s tým, že keby sa tak predsa len rozhodol, prvý, s ktorým to bude diskutovať, je premiér Eduard Heger (OĽANO).konštatoval publicista.Na margo samotného rozhodnutia Národnej rady (NR) SR nevydať Roberta Fica na väzobné stíhanie, parlament podľa Hrabka využil svoju zákonnú kompetenciu.povedal Hrabko.Rozhodnutie parlamentu podľa neho znamená, že v tejto trestnej veci nemôže byť poslanec stíhaný väzobne, čo však nijako nebráni orgánom činným v trestnom konaní, aby pokračovali vo vyšetrovaní.upozornil Hrabko.Ak by generálna prokuratúra opätovne požiadala o vydanie poslanca na väzobné stíhanie, muselo by to podľa neho už byť v súvislosti s iným obvinením.uzavrel Hrabko.